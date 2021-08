Asphaltierungen: Letztes Stück fehlt noch .

Update zu den Arbeiten an der L62-Ortsdurchfahrt in Alt-Nagelberg: Pünktlich zum Wochenende waren die Asphaltierungen im Teilstück zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Bergstraße und "Glaskunst Apfelthaler" abgeschlossen. Dieser Abschnitt ist wieder befahrbar, das übrige Stück bis zur Ortsausfahrt in Richtung Neu-Nagelberg soll kommende Woche fertig werden.