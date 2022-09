Brigitte Baldrian im Porträt: Wanze & Pflanze zu Papier bringen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Atelier in Maißen ist auch ein kleiner Shop entstanden. Im Bild: Brigitte Baldrian und Harald Hackel mit Tochter Flora. Foto: A. Hohenbichler

Kaisermantel, Admiral, Zitronenfalter – alle mit ganz offensichtlich viel Liebe zum Detail auf kleine Kärtchen gebracht. „Ich hatte mal eine Kundin, die draußen alle vorbeiflatternden Schmetterlinge benennen konnte und war verwundert. Dann sagte sie mir, das habe sie durch unser Memory-Spiel gelernt. Viele kennen ja oft nur das Tagpfauenauge“, schmunzelt Brigitte Baldrian.

Gemeinsam mit ihrem Mann Harald Hackel betreibt die Biologin und Illustratorin ein Atelier in Maißen, dort entstehen die Vorlagen für Memory-Spiele, Postkarten und Malbücher mit Naturmotiven. Über ihrem Arbeitsplatz hängen die Zeichnungen der Schmetterlinge im Original, ein Fenster vor dem Arbeitsplatz erlaubt einen Blick in die grüne Landschaft am Nebelstein. „Ich habe als Kind genauso gezeichnet, wie alle anderen auch. Ich denke aber, dass mir von meiner Großmutter, einer Biologie-Lehrerin, mitgegeben wurde, die Natur draußen genau zu betrachten“, sagt Brigitte Baldrian. Nein, kein Künstlername.

Von der Gärtnerin zur Biologin und Illustratorin

Ihr besonderes Interesse für die Natur zeigte sich schon in der Ausbildung: Eigentlich gelernte Gärtnerin, hängte Baldrian ein Biologie-Studium an. Weil: „Bei der Gärtnerei blieb die Natur ein bisschen auf der Strecke. Die ersten Vorlesungen an der Universität waren für mich, als könnte ich durchgehend ‚Universum‘ schauen.“ Es folgten Berufsjahre als Fotografin, nebenbei entstanden Naturillustrationen. „Dann habe ich gemerkt, dass der Bedarf für Illustrationen noch größer ist, als für Naturfotografien, weil es nur mehr so wenige Leute können“, blickt sie zurück.

So kam es, dass sich Baldrian wieder mehr dem Zeichnen widmete. „Ich dachte nicht, dass es sich dermaßen gut entwickeln würde, heute können wir unsere ganze Familie mit drei Kindern durch unser Unternehmen versorgen“, sagt sie. Harald Hackel sorgt als gelernter Grafiker dafür, dass die handgezeichneten Schmetterlinge, Käfer und Vögel auf kleine Memory-Kärtchen oder große Infotafeln für Natur- und Nationalparke passen.

Kunst als Nische für Beruf in der Biologie

Dass der Künstlerin Naturschutz und Naturvermittlung ein Anliegen sind, merkt man. Daran, dass sie mit entsprechenden Organisationen zusammenarbeitet. Daran, dass sie sich für ein Memory-Spiel mit alten Nutztierrassen beschäftigt hat. „Man schützt nur, was man kennt“, sagt Baldrian: „Meine Nische ist die künstlerische, aber ich sehe mich nach wie vor als Biologin, halte mich eher für eine Handwerkerin, als für die große Künstlerin.“

Ob Handwerkerin oder Künstlerin: Viel Inspiration kommt von draußen. Letztlich war es auch das Arbeitsumfeld mitten in der hügeligen Landschaft am Nebelstein, das Brigitte Baldrian und Harald Hackel vor einigen Jahren dazu veranlasst hat, das Haus des Großvaters zu sanieren. Vor drei Jahren tauschte das Paar Wien gegen Maißen: „Wir haben es keinen Tag bereut. Ich habe als Kind viel Zeit hier verbracht und wusste schon damals, wenn ich groß bin, werde ich einmal da bleiben.“

Großmutter gab Idee zu Memory-Spiel

Die Idee zum Memory-Spiel hat für Brigitte Baldrian übrigens einen sehr persönlichen Hintergrund. „Als meine Großmutter dement wurde, suchte ich nach einem passenden Spiel für uns. Vorhandene Memory-Spiele haben mir nicht gefallen, deshalb habe ich selbst daran gebastelt. Leider hat meine Großmutter das fertige Spiel nicht mehr gesehen.“ Das Tagpfauenauge ist dort jedenfalls auch zu finden.

