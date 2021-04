Vor einem Jahr hat Maler Herbert Forstner sein Domizil von Hoheneich nach Weitra verlegt – gerade im ersten Lockdown der Corona-Pandemie. Bereut hat er diese Umsiedelung nie. Jetzt hat er mit Myriam Urtz eine bekannte Künstlerin als Nachbarin.

Lockdown „keine verlorene Zeit“. „Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Aber auch der Lockdown war keine verlorene Zeit, sondern ein Monat in Ruhe, das neue Lokal einzurichten“, betont Herbert Forstner. In den Sommermonaten, wo großteils Österreicher statt Auslandsurlaubern das eigene Land und auch das Waldviertel erkundeten und auch die Kuenringer stadt Weitra viele Besucher anlockte, konnte er zahlreiche interessante Kontakte knüpfen: „Es waren Urlauber aus allen Bundesländern bei mir im Atelier, die ihre Begeisterung über das Waldviertel und die Stadt Weitra ausdrückten. Die Menschen wollen Künstlern über die Schulter schauen, mit ihnen kommunizieren, daraus ergeben sich auch gute Kundschaften.“

Er fühle sich sehr wohl in Weitra, gut aufgenommen, integriert, ist dankbar für die Unterstützung durch die Gemeinde und den Verein „WerkStadtWeitra“. Trotz eines persönlichen Schicksalschlages, seine Frau verstarb im November, steckt der 73-Jährige voller Ideen: „Wenn ich gefragt werde, warum ich mir das in meinem Alter noch antue, kann ich nur sagen: Ich muss das machen, was mir Freude macht!“ Er denkt dabei an Malkurse für Erwachsene und Kinder – und an eine „Kunstmeile“ in Weitra.

„Kunst & Kramuri“ wird zu „Das Stadtatelier“. Unterstützung für diese Vision findet er bei Nachbar Christoph Sorgner. Im Brotberuf Unternehmensberater, führte dieser zwei Jahre das Atelier „Kunst & Kramuri“ am Rathausplatz. Sein Faible für Kunst und Kultur – er trat mit seiner Band auch schon auf der Sommerbühne in Weitra auf – samt eigenem Atelier bezeichnet er selber als „Luxus“, den er sich nach einem Jahr Pandemie alleine nicht mehr leisten konnte und wollte. In Myriam Urtz fand er eine kongeniale Partnerin und optimale Ergänzung für eine Weiterführung des Lokales, nun als „Das Stadtatelier“.

Myriam Urtz, diplomierte Bildende Künstlerin aus Hörmanns (Gemeinde Großdietmanns) betont: „Es war eine spontane Entscheidung nach Bauchgefühl – das passt!“ Sie hat mit kreativen Arbeiten in Keramik, aber auch Bronze, Textil und Papier in etlichen Ausstellungen schon Aufmerksamkeit erregt, ihre Skulpturen waren etwa im Unterwasserreich Schrems zu bewundern. Ihre nächste Ausstellung ist in der „Kunst Galerie Waldviertel“ in Waidhofen im Mai angesagt. Außerdem bietet sie Kurse für Töpfern und Modellieren an.

Im „Stadtatelier“ Weitra wird man Urtz an mindestens zwei Wochenenden im Monat (Donnerstag bis Samstag, jeweils 10 bis 17 Uhr) beim Modellieren zusehen können, glaciert und gebrannt werden die Werke zu Hause in Hörmanns. Derzeit arbeitet sie an einer Skulptur, die gegenüber in der Zisterne mit neuinstallierter Lichtanlage ausgestellt wird.

Folgen auch andere? Die optimistischen Künstler Forstner, Sorgner und Urtz hoffen, dass sich eine Dynamik entwickelt und ihr Beispiel der offenen Ateliers auch andere Künstler animiert, sich in leere Lokale in Weitra einzumieten und die Kunstszene zu vergrößern – die Vision einer Kunstmeile in Weitra.

Patrick Layr gratulierte Herbert Forstner zum einjährigen Bestehen seines Ateliers in Weitra. NOEN, Helma Meierhofer

Lob gibt es von allen an Bürgermeister Patrick Layr, Alexandra Kuttner und WerkStadtWeitra für den kreativen Austausch und die Unterstützung. Wertschätzung gibt es auch von Stadtchef Layr: Er steht der Idee „Kunstmeile“ durchaus positiv gegenüber und sieht die Ateliers als Bereicherung für die Brau-, Kultur- und Tourismusstadt Weitra.