„Im weißen Rössl“ auf Schloss Weitra: Premiere ein voller Erfolg

Die mehr als 550 aufgelegten Karten gingen allesamt weg: Ausverkauft war die Premiere der Aufführung „Im Weißen Rössl“ von Ralf Benatzky am 7. Juli. Der von Peter Hofbauer für das Schloss Weitra Festival bearbeitete Operettenklassiker sorgte mit Joesi Prokopetz als Kaiser Franz Joseph und Andy Lee Lang als schöner Sigismund immer wieder für Lacher. Als Regisseur agierte Peter Kratochvil, der sich im Waldviertel bereits mit einigen Inszenierungen einen Namen gemacht hatte.

Für das Bühnenbild zeichnete neben Bühnenbildnerin Ilona Glöckel auch der ehemalige Bürgermeister von Weitra und Tischlermeister Raimund Fuchs verantwortlich - er hatte davor in wochenlanger uneigennütziger Arbeit mit zwei Helfern die gesamten Tischler- und Streicharbeiten durchgeführt.

Stephanie Fürstenberg begrüßte zur Premiere am Freitag die vielen Gäste, darunter unter anderem die Bezirkshauptleute aus Gmünd, Zwettl und Waidhofen mit Begleitung, zahlreiche Bürgermeister der Umgebung und hochrangige Vertreter des Militärs. Auch „Mörtel“ Richard Lugner mischte sich - mit „Mausi“ Christina - unters Publikum, genauso Alt-Landeshauptmannstellvertreter Ernest Gabmann. Nachdem Intendant Peter Hofbauer einige Worte zum Stück und zu den Schauspielern sagte, übergab er das Wort an Landesrat Ludwig Schleritzko, der in aller Kürze dem Publikum gute Unterhaltung wünschte und die „Weitraer Schlossfestspiele 2023“ eröffnete.

Von den begeisterten Gästen gab's im Anschluss tosenden Applaus und Standing Ovations. Dementsprechend schwungvoll ging es bei der anschließenden Premierenfeier auf Schloss Weitra zu.

Wer nicht zur Premiere kommen konnte, kann das noch bis 6. August nachholen. Alle Infos dazu hier

Kulturkritik zum Stück folgt auf NÖN.at!