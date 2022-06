Bilanz des Samstages im Bezirk Gmünd: 30 Einsätze mit 90 Kameraden

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Gefordert waren die Feuerwehren unter anderem mit dem Freimachen von blockierten Straßen wegen umgeknickten Bäumen, Überflutungen von Straßen und Kellern oder das von einem geknickten Baumteil abgedeckte Hausdach direkt an der L69 in Ullrichs (NÖN.at berichtete https://bit.ly/3xkPE4U), wo der beschädigte Baum zur Abwendung weiterer Gefahren umgeschnitten wurde. In der Stadt Weitra wurde eine Straße unterflutet und eine musste – bei Tiefenbach – nach einem Murenabgang freigemacht und gereinigt werden. Aus Nondorf wurde noch die Zerstörung einiger Fensterscheiben durch Hagel gemeldet, die Feuerwehr Nondorf dichtete provisorisch ab und machte verstopfte Kanaleinläufe im Bereich des Gasthauses Ambrozy wieder frei. Auch in den Waldstücken von Groß Höbarten, Pürbach und Albrechts mussten Verkehrswege durch die Feuerwehr freigemacht werden.

Bis in die Nachtstunden waren die ausgerückten Wehren – Gmünd-Stadt, Weitra, Schrems, Albrechts, Nondorf, Groß Höbarten, Ullrichs, Pürbach und Wielands – laut Einsatzbericht damit beschäftigt Ausrüstung zu warten, Ketten zu schärfen und sich für weitere Einsätze vorzubereiten. Auf die für den heutigen Sonntag angekündigten weiteren Unwetter sei man vorbereitet. „In den vergangenen Jahren konnten wir einen Anstieg von Unwettereinsätzen verzeichnen“, analysiert Gmünds Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl: „Unsere Freiwilligen Feuerwehren sind aber sehr gut darauf vorbereitet. Aufgrund unseres flächendeckenden Freiwilligensystems können wir auch bei großflächigen Schadenslagen überall schnell helfen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.