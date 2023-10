Grundkäufe schaffen neue Optionen für die Stadt Gmünd

Im Frühjahr war im Gemeinderat nach angeregter Preis-Debatte der Kauf des letzten von einst drei Wohngebäuden im Eck zwischen Braunauplatz und Bachwiesensteig in der Mühlgasse beschlossen worden, damit wurden wie berichtet verschiedenste Entwicklungs-Möglichkeiten für die Zukunft geschaffen. Jetzt passierten weitere Käufe mit ähnlichem Hintergrund – diesmal einstimmig – das Stadtparlament.

Wohnprojekt, Stellplätze - oder beides. Das wohl wichtigste davon betrifft ein stark in die Jahre gekommenes Gebäude mit fünf Wohneinheiten in der Kirchengasse 30, direkt am Eck zur schmalen Apothekergasse rauf zum Stadtplatz. Die Stadt kauft das 215m² große Grundstück um 85.000 Euro an. Vorerst ist sie damit an vier aufrechte, auf drei Jahre befristete Mietverhältnisse gebunden. Das bringt Mieterträge von etwa 17.000 Euro pro Jahr in die Stadtkassa zurück. Aber, so Martin Preis bei der Antragsverlesung im Gemeinderat in Vertretung von ÖVP-Stadtentwicklungs-Stadtrat Alexander Berger: Die Fläche könne in fernerer Zukunft „für ein Wohnbauprojekt oder zur Errichtung von Stellplätzen – oder bestenfalls für beides zusammen – genutzt werden“.

Vorläufig komme damit einfach ein weiteres Gemeindewohnhaus zur gemeindeeigenen Hausverwaltung hinzu, sagt Preis gegenüber der NÖN. In längerfristiger Perspektive sei es aber strategisch „nicht schlecht, eine sehr gute Gelegenheit. Wir möchten uns alle Optionen offen halten.“

Grundkauf auch bei Baumann & Sportzentrum. Mehr Geld muss für eine andere Investition in die Zukunft locker gemacht werden: Die Stadt erwirbt von der Firma Baumann-Dekor nach, wie Stadtrat Preis verlas, „langen, zeitaufwendigen Verhandlungen“ die etwa 6.300 m² große Park- und Grünfläche zwischen dem Firmenareal und den alten Tennisplätzen. Man gewinne damit Flächen für die „strategische Stadtentwicklung“, etwa für Stellplätze zum Sportzentrum mit Eislauf- bzw. Basketball-Platz und Tennis, zur allfälligen Erweiterung von Sportflächen, als Verlängerung der Schulgasse oder Lückenschluss des Geh- und Radweges.

Als Kaufpreis wurden etwa 268.400 Euro vereinbart, von denen offene Forderungen der Stadtgemeinde an die Firma in Höhe von gut 57.100 Euro abgezogen werden.

„Hüther-Haus“ wechselt den Besitzer. Um 17.500 Euro gekauft wird indes auch das markante „Hüther-Haus“ (Schremser Straße 54) in der gleichnamigen Kurve bei der Gmünder Stadteinfahrt. Das Haus ist nur ein Teil der gekauften Liegenschaft, die auf insgesamt 8.095m² Fläche auch Wiese und einigen Wald umfasst. Die Grünfläche könne eines Tages vielleicht als Tauschfläche für Hochwasserschutz-Maßnahmen herangezogen, das Gebäude weiterverkauft werden, hieß es im Antrag Bergers. Auch die teilweise Nutzung als Lager sei denkbar.