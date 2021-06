Das Konditionstraining startet somit mit 15. Juni. Bis 31. August wird jeden Dienstag von 17.30 bis 18.30 Uhr unter der Leitung eines Trainers der Fitness-Union-Waldviertel Koordination, Ausdauer und Kraft trainiert. Am Sportplatz bei der Volksschule in Unserfrau werden dazu Einzelübungen und Bewegungsaufgaben für die Gruppe angeboten. Der Einstieg ist jederzeit möglich, das Training findet bei jedem Wetter statt. Dieses Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Man kann jederzeit einsteigen.

Weitere Trainings gibt es:

Im Gmünder Schlosspark wird ab 15. Juni ein „Allgemeines Konditionstraining“ geboten. Dieses findet jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr statt.

Am Sportplatz in Hirschbach gibt es ab 14. Juni „Sport und Spaß in der Natur“, und das jeden Montag von 18.15 bis 19.15 Uhr.

Zum „Fitnesstraining“ in der Freizeitanlage in St. Martin wird ab 14. Juni geladen, dieses Training gibt es jeden Montag von 18.15 bis 19.15 Uhr.