Kulturwerkstatt Großschönau: Programm für 2023 fix

Ein mehrfach ausgezeichneter Film wird am 10. März um 19.30 Uhr in der Kulturwerkstätte Großschönau gezeigt: „Fuchs im Bau“ erzählt die Geschichte des Sonderpädagogen Wolfgang Riebniger, der fast 30 Jahre im Wiener Jugendgefängnis Josefstadt unterrichtete. Er ist bei dieser Filmpräsentation des Kulturvereines „großARTig Großschönau“ anwesend.

Regisseur Arman T. Riahi wurde für den Streifen inspiriert, nachdem er von den wahren Erlebnissen des Sonderpädagogen erfahren hat. Dieser unterrichtete Einbrecher, Straßenräuber, unter Mordverdacht stehende Jugendliche. „Er hatte vermutlich immer die schlimmste Klasse Österreichs“, meint Kulturvereinsobmann Josef Gratzl, Direktor an der Gmünder Mittelschule für Ökologie und Musik, der sich auf das Kommen des Pädagogen freut. „Spannend werden nicht nur der Film, sondern auch die Erzählungen über sein Wirken und die Entstehung des Filmes von Wolfgang Riebnig, der auch Publikumsfragen beantworten wird.“

Tolles Kulturprogramm für heuer zusammengestellt

Der Kulturverein „großARTig Großschönau“ hat für heuer ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Nach der Filmpräsentation findet das Konzert von „S(w)ingin‘ Voices“ am 17. und 18. März (20 Uhr) im Gasthaus Thaler in Großotten statt. Diesmal widmet sich der bekannte Chor aus Großschönau den „Unsterblichen Legenden“ und präsentiert Songs von Elvis bis Whitney (Reservierungen unter 0660/3553591).

Am 20. April (19 Uhr) ist ORF-Korrespondentin Carola Schneider für einen Vortrag in der Kulturwerkstatt. Unterm Titel „Quo Vadis Russland?“ wird Schneider, die zehn Jahre lang die ORF-Berichterstattung aus Russland leitete und nach wie vor in Moskau lebt, zu aktuellen Ereignissen berichten und Fragen beantworten.

Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss kommt am 28. April (19.30 Uhr) nach Großschönau. Unterm Titel „Oame Söö (Arme Seele)“ präsentiert sie mit Ernst Molden neue Lieder, die Molden für Strauss geschrieben hat – reduziert auf zwei Stimmen und elektrische Gitarre.

Ein besonderes Ambiente haben sich Trompeter Freddy Staudigl und die Solisten des „Ensemble Neue Streicher“ für ihr Konzert am 23. Juni um 19.30 Uhr ausgesucht. In der Johannesbergkirche in Harmannstein geben sie das Konzert „Suppertime 23“ – mit „Hits“ aus vier Jahrhunderten von Vivaldi bis Falco.

Ganz neu ins Programm aufgenommen werden konnten zwei weitere Veranstaltungen. Laut Gratzl wird es am 4. Juli einen Auftritt eines Saxofon orchesters aus Italien geben, am 11. November werden „Die Staatskünstler“ mit Robert Palfrader, Thomas Maurer und Florian Scheuba in Großschönau erwartet.

Und mit Witz und Charme widmet sich Romy-Preisträger Fritz Karl am 3. Dezember um 17 Uhr der „Stillsten Zeit im Jahr“. Im Gepäck hat er für seine Lesung „Ausgerechnet Weihnachten“ auch das Streichquartett „Sonare“.

www.grossartig-kultur.at

