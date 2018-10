Fahrzeug bei Mülldeponie Breitensee „ausgeritten“ .

Einsatz in den Donnerstagabendstunden für die Feuerwehren Gmünd-Breitensee und Gmünd-Stadt: In der langgezogenen Kurve der L62 von Gmünd in Richtung Nagelberg kommend verlor ein Pkw-Lenker auf Höhe der Mülldeponie Breitensee gegen 19 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug.