Die vielen dürren Monate in der beliebtesten Waldviertler Freizeit-Einrichtung neigen sich dem Ende zu: Mit 1. Juli darf die Sole-Felsen-Welt am Rande des malerischen Aßangteiches in Gmünd in den Modus von vor Corona zurückkehren.

Für den Zutritt braucht es vorläufig noch den „3G-Nachweis“ und bis 22. Juli die Registrierung, ansonsten fallen aber alle Vorgaben von der Maskenpflicht über die Abstandsregeln bis zum Wedel-Verbot in der Sauna. Damit wird in Hotel, Bad und Sauna zum einst normalen Programm und längerer Betriebszeit vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen zurückgekehrt.

Höheres Sicherheitsbedürfnis auch ohne Vorgaben respektieren. Geschäftsführer Bernhard Strohmeier dankt den Gästen und der 185-köpfigen Belegschaft für das Durchhalten in der schwierigen Zeit seit dem ersten Lockdown im März 2020. „Da wir vorher sehr gut dagestanden sind, haben wir die Pandemie gut überstanden – mittlerweile sind auch alle einst ausstehenden Hilfsgelder eingetroffen“, sagt er nach der einstigen Geduldprobe, über die die NÖN berichtete. Ganz abgehakt sei das Virus aber dennoch nicht: Sicherheitsgefühl und -bedürfnis hätten sich in der Bevölkerung seither auf eine höhere Ebene gehoben, das Personal ist daher angehalten, vor allem in der Sauna auch ohne gesetzliche Vorgaben auf das Einhalten eines gewissen Abstandes zum Nächsten zu achten.

Neustart im Bad: Kapazitätsgrenze war mehrmals erreicht. Die Bilanz für die Zeit seit dem Neustart im Mai fällt aus der Sicht von Geschäftsführer Strohmeier gemischt aus. An den langen Wochenenden seien im Sole-Felsen-Bad regelmäßig die Kapazitätsgrenzen gesprengt worden – abhängig vom Hotelbesuch waren an der Tageskasse nur zwischen 250 und 350 Gäste pro Tag zugelassen. Teils war der Andrang dreimal so groß. „An einigen Tagen waren schon um sieben Uhr morgens – zwei Stunden vor der Öffnung – 150 Wartende vor der Tür. Dass wir dann um neun Uhr kommende Gäste mitunter nicht mehr einlassen konnten, sorgte teils für verständlichen Ärger, aber uns waren die Hände gebunden“, sagt der Geschäftsführer.

Hotel: Neuauflage des Rekordsommers 2020? Im Hotel steuert die Sole-Felsen-Welt auf eine branchenintern sehr starke Auslastung von 65 Prozent im Juni hin, „es ist einer der besten Juni-Monate bisher. Man merkt einfach, dass die Menschen wieder fortfahren wollen.“ Weil zur Wahrung der „3G“-Vorgaben binnen 48 Stunden nachgetestet werden muss, ist in einem Seminarraum eine Teststraße mit Aufsicht eingerichtet. Strohmeier: „Das funktioniert sehr gut – vor allem gab es bis dato keinen einzigen positiven Test.“

Für Juli und August sieht er eine hervorragende Buchungslage, hält eine Wiederholung der historischen Rekorde im Vorjahr – mit 80-prozentiger Auslastung – auch aufgrund des ungehaltenen Waldviertel-Booms im Tourismus für durchaus möglich. Vor allem für Hotelgäste ist die Sauna wegen des intensiven Programms mit laufend geführten Aufgüssen traditionell ein Hauptargument für den Aufenthalt in Gmünd. Dass Anfang Juli zum normalen Sommeraufguss-Programm zurückgekehrt werden kann, hat das Buchungsgeschehen laut Strohmeier schon deutlich angekurbelt.

Zwei Paare heiraten nun doch nicht. Auch im Hotel-Restaurant zieht das Geschäft nach Monaten, in denen das Abholangebot von Mittagmenüs der einzige Frequenzbringer für die gesamte Sole-Felsen-Welt war, wieder an. Der Wintergarten ist für sechs Hochzeitsfeiern während des Sommers reserviert, der Großteil wurde aus 2020 verschoben.

Interessantes Detail am Rande: Zwei im Vorjahr geplante Hochzeiten samt Feiern wurden, wie Geschäftsführer Strohmeier anmerkt, solange verschoben, bis sie schließlich auch für 2021 abgesagt wurden. Entweder haben es sich die Paare in der Zeit doch anders überlegt – oder man sieht einander vielleicht doch 2022 wieder…