Kräftiger Nachwuchs für den Gmünder Gemeindewald

„Wir haben alles hier, wir müssen es nur wachsen lassen“, sagt Christian Nöbauer, als er nach einer jungen Esche, dann nach mehreren jungen, von selbst aufgegangenen Eichen greift. Er ist in NÖN-Begleitung im 57 Hektar großen Gmünder Gemeindewald unterwegs. Dort hat Nöbauer, seit Anfang 2022 Geschäftsführer der Städtischen Bestattung und in seiner Abteilung im Rathaus gleichzeitig auch Chef über den Gemeindewald, einen „Naturverjüngungs“-Prozess gestartet.

Etliche Bäume sind seither gefallen, etliche neu gesetzt worden – und eben sehr viele von selbst aufgegangen. Mit dem ersten Zwischenergebnis ist Nöbauer mehr als zufrieden.

Gegen die „Fichten- und Föhrendominanz“. Vor allem die Bevölkerung aus dem Bereich nördlich der Lainsitz weiß den Gemeindewald zwischen Access-Industrial-Park und Breitensee als Naherholungsziel zu schätzen. Das tut auch Nöbauer. Aber, so der studierte Forstwirt: Was alles hier war, das wurde vielfach durch Altholz am Wachsen gehindert, hatte er schon im Vorjahr zur NÖN gesagt. Die „Fichten- und Föhrendominanz“ müsse behutsam zugunsten eines Mischwaldes reduziert werden. Von selbst aufgegangene Waldbewohner seien hinsichtlich Stabilität und Resistenz vom Markt zugekauften Jungbäumen deutlich überlegen, zeigt er nun vor Ort auf.

Aufforstung in zwei Gebieten. An die 400 Festmeter Holz seien 2022 „geerntet“ und verkauft worden, bilanziert Nöbauer. Ein guter Teil davon wurde heuer in zwei Arealen reinvestiert, „Löcher wurden geschlossen, der Bestand verjüngt“. Die Kosten dafür lagen insgesamt bei mehr als 15.000 Euro, wobei Nöbauer mit Förderungen rechnet. Eine eingezäunte Fläche wurde entlang der asphaltierten Zufahrtsstraße (Fischbachweg), wo ein alter Windschaden existierte und 2022 ein Sturm einen weiteren kräftigen Kahlschlag verursacht hatte, geschaffen.

Eichen, Hainbuchen, Schwarzerlen und Tannen zogen hier ein. Zugleich wurde im flächenmäßig größeren Bereich etwa in der Mitte des Waldes, wo im Vorjahr mit Maschinen abgeholzt worden war, aufgeforstet und mittels Einzelstammschutzes gegen Verbiss geschützt.

Die Entscheidung darüber, was wo gesetzt wurde, fiel in Abstimmung mit der Bezirksforst-Inspektion, sagt Nöbauer. Insgesamt spricht er von ungefähr 2.500 heuer im Frühling gesetzten Jungbäumen, der Großteil hat den trockenen Sommer gut überstanden, wie er beim Lokalaugenschein feststellt. Groß ist die Freude auch darüber, dass sich unter anderem zahlreiche im Vorjahr von Fichten freigestellte Eichen mittlerweile entfalten, Deformierungen aufgrund der jahrelang eingezwickten Position teils korrigieren konnten.

Die jungen Bäume im größeren aufgeforsteten Bereich sind mittels Einzelbaumschutzes vor Wildverbiss geschützt. Foto: Christian Nöbauer

Eiche, Ahorn & Co gezielt fördern, Wegteil wird verlegt. Der Prozess der Naturverjüngung sei noch nicht abgeschlossen, deutet Christian Nöbauer auf mehrere dicht zugewachsene Fichtenwaldstücke, in denen hie und da Eiche, Ahorn, Lärche oder Birke hervorblitzen. „Die wollen wir gezielt fördern.“

Es werden also wieder Waldmaschinen auffahren im Gemeindewald – und nicht nur das: Kurz nach dem Ende des asphaltierten Teiles wurde der Fischbachweg im Vorjahr durch einen Hangrutsch bei einem Unwetter schwer bedrängt, er soll in dem Bereich noch heuer etwa sechs Meter vom Hang über der Lainsitzniederung wegverlegt werden.