Die Unfallursache war kurios: Ein Lkw-Lenker fuhr von St. Martin kommend links in den Kreisverkehr ein.

Laut Polizei war der Sattelzug, an dessen Steuer ein Mann aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya gesessen ist, auf der B41 in Richtung Gmünd unterwegs. Den Kreisverkehr nahm dieser jedoch in der falschen Richtung. Im Kreisverkehr krachte der Brummer mit einem in der richtigen Richtung fahrenden Pkw, der von einem Martinsberger gelenkt worden ist, zusammen. Bei der Ausfahrt in Richtung Gmünd touchierte der Sattelzug einen Baum und einige Straßen- und Hinweisschilder.

Der Lenker des Sattelzuges wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen. Weitere Verletzte dürfte es bei diesem Unfall nicht gegeben haben. Auch Alkohol spielte laut Polizei bei diesem Unfall keine Rolle.

Die Feuerwehren Weitra, St. Martin und Unserfrau wurden alarmiert und führten die Fahrzeugbergungen sowie die Aufräumarbeiten durch.