16 Monate nach dem Machtwechsel in Bad Großpertholz, in dessen Zuge Hermann Hahn jun. vom Bündnis FPÖ/Pertholz-Aktiv von der 1-Mann-Fraktion zum Bürgermeister aufgestiegen war, kündigt Hahn eine aus seinen Jahren in der Opposition bekannte Maßnahme an: Er legt wegen einer kurz vorm Wechsel noch unter ÖVP-Führung veranlassten Zahlung der Gemeinde von 3.882 Euro eine Aufsichtsbeschwerde bei Land NÖ und Bezirkshauptmannschaft ein.

Hahn will die Behörde zudem bitten, die Angelegenheit „auf strafrechtlich relevante Inhalte zu prüfen“.

Worum geht‘s?

Konkret geht es um die Begleichung der Kosten eines Entwurfsplans für ein neues, fast 1,6 Mio. Euro teures Feuerwehrhaus bei der „Brauhauswiese“ in Bad Großpertholz, der auch eine Räumlichkeit für den Fremdenverkehrsverein beinhaltet hatte.

Der Gemeinderat war mit der Sache nie konfrontiert gewesen, hatte keinen Auftrag erteilt. Die Zahlung war 2020 dennoch vier Tage vor dem Führungswechsel von VP-Bürgermeisterin Martina Sitz zur FP-SP-Koalition um Hahn und Vize Josef Scharinger im Gemeindevorstand freigegeben worden. – Die NÖN berichtete ausführlich auch über den nach der Sonderprüfung im Sommer 2020 aufgepoppten Streit um Projekt und Kosten. Damals war – ohne VP-Stimmen – beschlossen worden, dass sich die Marktgemeinde an Altbürgermeisterin Sitz oder der ÖVP Bad Großpertholz schadlos halten solle.

„Dann gibt es keinen anderen Weg.“

Die Zahlungsfrist sei nun auch nach Übermittlung einer 35-seitigen Sachverhaltsdarstellung ereignislos verstrichen, beteuerte Hahn im Gemeinderat. Und, in Richtung der ÖVP-Mandatare: „Zahlt ihr noch?“

ÖVP-Gemeinderat Johannes Gattringer: „Das wirst du einklagen müssen, schätze ich.“

Hahn: Er wolle nicht klagen, aber die Behörden informieren. Dabei sei im Zuge einer „schönen großen Aufsichtsbeschwerde“ mit Verstößen gegen eine Vielzahl an Gesetzen ohnehin mit einem Strafverfahren zu rechnen. Solange kein Geld im Spiel sei, sei der Schaden überschaubar.

Aber es gehe eben um Geld der Allgemeinheit. Manfred Grill, Chef im Prüfungsausschuss (SPÖ): Die Verfehlungen seien im Vorjahr auch von allen ÖVP-Mitgliedern im Ausschuss abgesegnet worden, „mit allen Verfehlungen“.

Ob es definitiv sei, dass die ÖVP für die Begleichung der Kosten nicht aufkommen wolle, wiederholte Hahn.

Kopfschütteln beim neuen geschäftsführenden ÖVP-Gemeinderat Christian Bernhard.

Hahn: „Dann gibt es keinen anderen Weg.“

Neubau auch von Wehr als aktuell „unrealistisch“ eingeschätzt

Im Prüfbericht war das Vorgehen unter VP-Führung wie berichtet schwer kritisiert worden. Es habe vor einem so kostenintensiven Projekt zunächst das Ansuchen der Feuerwehr gebraucht, zudem eine Bedarfsanalyse, den Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, eine Machbarkeitsstudie oder einen Finanzierungsplan. Eine erste Kostenschätzung sei nötig, um Förderungen ansuchen zu können, hatte Sitz 2020 via NÖN beteuert, der Wunsch sei aus der Wehr an sie herangetragen worden. – Kommandant René Steininger hat das in der selben NÖN-Ausgabe dementiert: Der Platz im Depot sei viel zu eng, ein Neubau aber derzeit finanziell unrealistisch.

Die Neubau-Pläne ruhen seit dem politischen Machtwechsel.