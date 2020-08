Die Volkspartei der Marktgemeinde Bad Großpertholz, die bei der Gemeinderatswahl im Winter ihre absolute Mehrheit eingebüßt hatte, ist in ihrer Oppositionsrolle angekommen: Weil Hermann Hahn jun. (FPÖ/Pertholz-Aktiv) nach seiner Kür zum neuen Bürgermeister die achtwöchige Frist zur Konstituierung der Kurkommission rund um das gemeindeeigene Kurhaus nicht eingehalten hat, steigt sie auf die Barrikaden. Die VP droht ihm mit dem Mittel, dessen er sich einst selbst gerne bedient hatte – mit einer Aufsichtsbeschwerde bei der NÖ Gemeindebehörde.

VP: Kurwesen als Einnahmenquelle, „Tourismusstütze“ und Arbeitgeber. „Nur die Vorgänger zu kritisieren ist leicht als Bürgermeister. Aber offenbar schafft es Bürgermeister Hahn selbst nicht, seine Aufgaben am Gemeindeamt ordnungsgemäß zu erledigen“, heißt es in einer Aussendung der ÖVP, in der auf die Bedeutung des Kurwesens als Einnahmenquelle, „Tourismusstütze“ und Arbeitgeber hingewiesen wird: „Es ist unser großes Ziel, das Kurwesen in der Gemeinde weiterhin auf dem hohen Niveau aufrecht zu erhalten und zu fördern. Aber anscheinend hat Bürgermeister Hahn kein großes Interesse daran.“ Hahn solle die Kommission „so schnell wie möglich für das Wohl der Gemeinde bilden“.

Hahn: Vermeintlichen Gesetzesverstoß mit Gesetzesverstoß aufgezeigt. Der Angesprochene hält das Agieren der VP für „mehr als amüsant“. Es scheine, als habe sie bei der Gemeinderatswahl „nicht nur rund 24 Prozent Stimmenanteil, sondern auch 100 Prozent Hausverstand und Know-how“ eingebüßt.

Hahn beteuert, dass ein Eintrag auf der Facebook-Seite der Pertholzer VP zur Kurkommission mit einem Foto aus einem NÖN-Onlinebeitrag ohne Urheber-Nennung illustriert war: Die neue ÖVP Bad Großpertholz sei „nicht einmal in der Lage, einen vermeintlichen Gesetzesverstoß aufzuzeigen, ohne auch gleich selbst einen Gesetzesverstoß zu produzieren“.

Dass die Frist zur Konstituierung nicht eingehalten wurde, stimme, betont er. Der Beschluss über den Umlaufweg per Mail sei aber rechtlich nicht möglich, die Einberufung einer physischen Sitzung der 30-köpfigen Kommission (mit Ersatzmitgliedern) wegen der Covid-Vorgaben lange praktisch nicht durchführbar bzw. verantwortbar gewesen – genauso wie unzählige weitere Fristen aus dem Grund verstreichen mussten.

Geschäftsführung, Kurausschuss, Kurkommission… Wenn die ÖVP schreibe, dass die Kurkommission „für die Angelegenheiten des Kurwesens in der Gemeinde zuständig ist“, dann missverstehe sie die Rolle der Kommission als nur begleitendes Gremium.

Hahn verweist auf die GmbH für Kurhaus und Kurbetrieb, die neben der Geschäftsführung auch durch einen „Kurausschuss“ mit Vertretern des Gemeindevorstands geleitet wird: Das sollte auch der VP Pertholz bekannt sein, die mit Fraktionssprecher Johannes Gattringer und Altvizebürgermeister Rudolf Stöger immerhin zwei Mitglieder im Ausschuss stelle. Dieser trete nun auch wegen der Covid-19-Situation öfter zusammen als sonst.

Zuletzt sei da von Hahn selbst die Konstituierung der Kommission angesprochen worden, im Vorfeld müsse der Gemeinderat in einer noch für August geplanten Sitzung zur Bestellung der Gemeindevertreter befinden. Gattringer und Stöger hätten das, so der Bürgermeister, kritiklos zum Anlass für eine „mediale Störaktion“ genommen.

VP-Sprecher Christian Bernhard hält auf NÖN-Nachfrage dagegen, dass die konkrete Rolle der Kurkommission nebensächlich sei: „Sie hat laut den Satzungen einberufen zu werden, da sie auch ein Kontrollgremium der Gemeinde ist.“ Hahn selbst habe sich einst für das ordnungsgemäße Einberufen stark gemacht, „sie jetzt selbst wissentlich nicht einzuberufen, ist für uns nicht tragbar“.

BH: Gemeinde neun Jahre ohne Kommission, Aufgaben unerfüllt. Irritiert ist Hahn auch, weil er die Einstellung der Pertholzer ÖVP als Langzeit-Bürgermeisterpartei zur Kommission etwa durch ein Schreiben der Bezirkshauptmannschaft im aufsichtsbehördlichen Verfahren vom Februar 2019 für ausreichend dokumentiert erachtet. Darin werden für die Jahre 2000 und 2005 Gemeinderats-Beschlüsse zur Mitglieder-Entsendung und die Konstituierung genannt, die Kommission habe dann aber keine Aufgaben wahrgenommen.

2010 kam es nicht mehr zur Konstituierung, 2015 auch nicht mehr zur Bestimmung von Kommissions-Mitgliedern durch den Gemeinderat, heißt es: „Es wurde somit der Verpflichtung zur Bildung einer Kurkommission jedenfalls ab dem Jahr 2010 nicht nachgekommen“, sie habe – ob konstituiert oder nicht – ihre Aufgaben nicht erfüllt. Die Aufgaben seien auch von sonst niemandem erfüllt worden.

2019 gebildete Kommission ohne Budget. Altbürgermeister Klaus Tannhäuser sei erst durch zwei Aufsichtsbeschwerden Hahns dazu gebracht worden, „diesen offenen Gesetzesbruch zu beenden“. Hahn verweist auf „Pannen und Tricksereien“ wie fehlende Gemeinderats-Beschlüsse, Satzungsfehler oder falsche politische Zusammensetzung, über die die NÖN berichtet hatte.

Tannhäusers noch 2019 gewählte Nachfolgerin Martina Sitz habe dann weder eine Sitzung einberufen, noch den zwingenden Voranschlag erstellt oder ihn wie vorgeschrieben dem Gemeinderat vorgelegt: Die Kommission habe damit durch Sitz „völlig satzungswidrig“ keinen Voranschlag 2020 und bisher keine finanziellen Mittel.

Periode zu kurz. „Da die Kommission über keinerlei Budget verfügte und weder Ausgaben noch Eingaben verzeichnete, wurde kein Voranschlag erstellt“, sagt dazu VP-Mandatar Bernhard: Es habe keine Kassageschäfte gegeben. Die Amtsperiode von Bürgermeisterin Sitz sei so kurz gewesen, dass „eine Einberufung nicht mehr möglich bzw. zielführend gewesen wäre“.