Schremser Bier soll wachsen: Besucherzentrum mit Shop geplant

Wer bisher eine Führung durch die Brauerei Schrems machte, der hat es bemerkt: Ein Besucherzentrum in dem Sinn gibt es hier trotz regem Zulauf genauso wenig wie einen Shop. Jetzt sind die Planungen für einen Ausbau angelaufen, der genau diese Aspekte berücksichtigt. Im Zuge dessen wird zudem das Betriebsareal insgesamt vergrößert, auch die Sicherheit im Zufahrtsbereich soll erhöht werden.

Blicke zurück

Seit 612 Jahren wird in Schrems nachweislich Bier gebraut, das alte Brauhaus an der heutigen Adresse Mühlgasse 1 überstand danach als einziges Gebäude der Stadt diverse Großbrand-Ereignisse. Kein Wunder also, dass die Beziehung der Schremser zu ihrem Schaumigen eine sehr innige ist. Im Jahr 1838 wurde die Brauerei von Jakob Trojan erworben, sein Sohn Theodor wagte 1904 den kompletten Neubau und stellte die top-moderne „Erste Waldviertler Dampf-, Koch- und Maschinenbrauerei“ auf die grüne Wiese außerhalb des Stadtzentrums.

Die Jahre zogen ins Land, Stadt und Brauerei wuchsen. Heute steht die Brauerei inmitten eines Wohngebietes, hat nach Erweiterungen unter anderem um das Bürohaus die räumlichen Kapazitätsgrenzen erreicht. Dort und da müssen schon Lagerflächen angemietet werden, das einst erste E-Werk der Stadt (Bahnstraße 30) wurde für Lagerzwecke zugekauft. Dazu kommt nach Ansicht von Karl Theodor Trojan, der den Familienbetrieb seit 31 Jahren in fünfter Generation führt, eine gefährliche Einfahrtssituation direkt im Kreuzungsbereich von Niederschremser Straße und der kleinen Straßenverbindung zur Bahnstraße.

Ziel ist es nun, das Betriebsareal um dieses Sträßlein und das angrenzende ehemalige E-Werk zu erweitern, einige Parkflächen entlang der Niederschremser Straße sollen genauso gekauft werden und in die Betriebsfläche einfließen – ein kleiner Teil des Vorplatzes gehörte schon bisher der Brauerei. Der Gemeinderat hat den Verkauf der Parkplätze und der Verbindungsstraße bereits einstimmig genehmigt, der Verkauf ist aktuell in Abwicklung.

Zudem wurde das Wohnhaus an der Ecke zur Bahnhofstraße 32 zur Schaffung neuer Optionen vor einigen Jahren genauso gekauft. Durch die Erweiterung könne man nun einerseits die Zufahrt sicherer machen und den Erfordernissen des Betriebes anpassen, sagt Karl Trojan, „außerdem können wir die Parkplatz-Situation für Mitarbeiter und Besucher verbessern, auch Möglichkeiten für Busse schaffen“.

Vor Corona gut 6.000 Führungsgäste pro Jahr: „Es gibt noch einiges Potenzial.“

Das Wohnhaus soll zu einem Besucherplatz umgebaut werden, der das touristische Angebot der Stadt Schrems aufwertet und dem Traditionsbetrieb endlich eine adäquate Präsentations- und Verkaufsfläche für Bier und vor allem auch Merchandising-Artikel bietet, sagt Trojan. Er sieht Schremser Bier als starke Marke, spricht von durchschnittlich immerhin etwa 6.000 Führungsgästen pro Jahr in der Zeitrechnung vor Corona, „da gibt es schon noch einiges an Potenzial“. Ein Besucherzentrum bietet freilich auch bessere Möglichkeiten, um die Geschichte der Brauerei anschaulich darzustellen. Er möchte hier künftig auch Besuchergruppen in „Busgröße“ hier unterbringen können.

Braumeister Karl Theodor Trojan bereitet die Offensive für den traditionsreichen Familienbetrieb vor. Foto: Inge Funke / Branding Brothers

Zur Kostenfrage kann Karl Trojan zum aktuellen Stand der Planungen noch nichts sagen. Er hofft jedenfalls, dass die Realisierung der Vision noch im Jahr 2023 abgewickelt werden kann. Längerfristig schweben ihm danach noch eine Produktionsraum-Vergrößerung und die Erweiterung des Lagers innerhalb des Betriebsareals vor.

Und die Krise?

Die Familie Trojan hat Schremser Bier durch alle Herausforderungen in bald 185 Jahren im Familienbesitz geführt, die Weltwirtschaftskrise wurde genauso überstanden wie zwei Weltkriege und harte Nachkriegsjahre. „In Krisenzeiten kann es nur heißen, die Ärmel hochzukrempeln. Man muss weiter an die Zukunft glauben und Krisen als etwas sehen, das eben bewältigt werden muss“, sagt Trojan, der die Verantwortung für die wirtschaftliche Existenz etlicher Landwirte im Waldviertel und seine 35 großteils langjährigen Mitarbeiter trägt.

„Würde mir für Österreich mehr Neutralität wünschen.“

Die positive Grundeinstellung bedeutet nicht, dass ihn die aktuellen Vorgänge kalt lassen. „Ich würde mir für Österreich mehr Neutralität wünschen“, sagt er zum Ukraine-Konflikt. Das Vorgehen Russlands sei zutiefst zu verurteilen, aber: „Österreich hat eine historische Rolle als Vermittler, um Frieden zu schaffen. Ohne Frieden gibt es keine Menschlichkeit und keinen Wohlstand.“

Die großen finanziellen Brocken für den Betrieb betreffen die Themen Energie, Rohstoffe und Löhne – wohin die Reise in Sachen Teuerung letztlich gehen wird, das ist freilich nicht abschätzbar. „Bei uns greifen hunderte Faktoren, einige sind regelrecht explodiert“, sagt Trojan. Neben eindeutigen Treibern wie den seit April verdoppelten Stromkosten spricht er auch von unzähligen Kleinigkeiten, die sich aber genauso summieren: „Wenn zum Beispiel der Kronkorken in vier Monaten um die Hälfte teurer wird, dann geht es nur um 0,5 Cent pro Stück. Bei fünf Millionen Korken im Jahr macht das trotzdem was aus – sofern sie überhaupt lieferbar sind.“

Der Mai 2022 war der stärkste Mai in der Geschichte der Brauerei Schrems. Foto: Inge Funke / Branding Brothers

Mai 2022 als stärkster Mai der bisherigen Firmengeschichte

Dennoch, die Sterne für den Gerstensaft aus der Granitstadt stehen insgesamt ausgezeichnet. Der Mai 2022 ging laut Karl Theodor Trojan unabhängig von den Verwerfungen durch das Coronavirus als bisher stärkster Mai in die Geschichte von Schremser Bier ein, auch im Juni sei ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden. Das gibt Kraft, das Haus durch ungewisse Zeiten zu führen. Genauso, wie schon die Generationen vor ihm es gemacht haben.

