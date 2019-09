In St. Martin stehen die Zeichen auf Aufwind. Das Sägewerk Gerhard Seidl GmbH wird vergrößert, und direkt im Ort ist ein Kommunikationszentrum geplant. Für diese Projekte stellte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Weichen. Einerseits wurde die „Alte Post“ an den Sägewerksbesitzer verkauft, zugleich erwarb die Marktgemeinde St. Martin das 1,4 Hektar große Anwesen samt Bauernhaus von Susanne Howegger.

Das Gebäude, in dem die Post, danach die Arztpraxis und drei Wohnungen untergebracht waren, wurde vor 1900 direkt neben der Lainsitz errichtet. In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Probleme mit der Feuchtigkeit und mit Schimmel. „Jetzt kaufte es Gerhard Seidl, dessen Sägewerk direkt an dieses Haus angrenzt“, erklärt VP-Bürgermeister Peter Höbarth.

Auf diesem Areal entsteht ein Ladeplatz für die im Sägewerk produzierte Fertigware, die vorwiegend nach Deutschland und Italien exportiert wird.

Neues Zentrum für die Kommunikation

„Wir haben 2014 eine Trocknungsanlage installiert, durch den neue Ladeplatz, der auch eine Überdachung bekommen wird, bleibt die Fertigware bis zum Abtransport trocken“, erklärt Gerhard Seidl die Investition von rund 300.000 Euro. Der Verkaufspreis für das Gebäude beläuft sich laut Bürgermeister auf 100.000 Euro inklusive dem Abbruch, der bis Jahresende durchgeführt werden soll.

Nachdem es in St. Martin kein Gasthaus mehr gibt, das Lebensmittelgeschäft neben der Kirche aus allen Nähten platzt und die Feuerwehr seit mehr als zehn Jahren einen neuen Standort sucht, ist der Verkauf des Anwesens von Susanne Howegger für die Gemeinde St. Martin „eine einmalige Chance für die Kerngebiets-Entwicklung, die wir in den nächsten 50 Jahren nicht mehr haben werden“, meint Höbarth. Susanne Howegger kann das große Anwesen nach dem Tod ihres Gatten nicht mehr alleine betreuen, sie wollte es daher verkaufen.

Die Gemeinde schlug zu, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Jetzt wird alles für eine Widmung in Bauland-Kerngebiet vorbereitet. Wir sind bemüht, alles klimafreundlich und ressourcenschonend auszubauen“, meint der Gemeindechef. Der nächste Schritt ist die Entwicklung eines Bebauungskonzeptes: „Wir wollen hier ein neues Feuerwehrhaus errichten sowie ein neues Geschäft mit einem kleinen Café schaffen. Dadurch kann Kommunikation wieder stattfinden. Das ist sicherlich im Sinne von Susanne Howeggers Schwiegervater Josef, der 30 Jahre Bürgermeister von St. Martin war“, meinte Höbarth, der Howegger direkt nachfolgte.

Durch das neue Gemeindegrundstück kann der Ortskern erweitert werden. Es liegt nämlich direkt neben der Kirche und reicht bis zum Bahngleis.