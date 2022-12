L62-Sanierung in Brand: Nicht vor 2024

Es war die erste Gemeinderatssitzung nach der Bürgermeister-Neuwahl im September und die erste, die die Mandatare nach knapp drei Jahren wieder ins Gemeindeamt führte. Bisher diente das Kulturhaus pandemiebedingt als Ausweichquartier.

Die Basis für ein Vorhaben, das – so hoffen neben Bürgermeister Georg Einzinger wohl auch einige Gemeindebürger – in den nächsten Jahren in Angriff genommen wird, wurde in der Sitzung schon geschaffen. „Bevor es noch teurer wird, kaufen wir Material für die weitere Sanierung der L62 schon jetzt an“, erklärt Einzinger. In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Landesstraße und deren Nebenanlagen im Ortsgebiet von Alt-Nagelberg saniert. Die Herausforderung dort war, dass die L62 weitgehend der einzige Verkehrsweg durch den Ort ist.

Damals wurde bereits angekündigt, auch die Ortsdurchfahrt in Brand zu erneuern. Heuer war sie nicht auf dem Plan der zuständigen Straßenmeisterei, auch nächstes Jahr dürfte es nichts werden. „Nach unserem aktuellen Wissensstand ist die Sanierung nächstes Jahr noch in der Planungsphase“, sagt Einzinger. Erst danach könnte es ernst werden: Für Nebenanlagen wie Gehsteige und Parkflächen wäre wieder die Gemeinde zuständig, die Fahrbahn selbst Sache des Landes.

Hingegen fix: Im Voranschlag 2023 sind 14.000 Euro für die Spielplätze in Steinbach und Brand vorgesehen. Sie sollen im Laufe des Jahres mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. Subventionen und Vereinsförderungen werden in der Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro vergeben.

