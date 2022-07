Ausweichen nach Schrems: Schwerer Weg zu Deutschkurs

Werbung

Seit sechs Jahren bietet der Verein Miteinander in Schrems nun schon Unterstützung für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia und auch aus der Ukraine an. Dazu gehören auch die Deutschkurse, die in einem zur Verfügung gestellten Raum im Schremser Kulturhaus regelmäßig stattfinden. Dieses Angebot wird auch gut angenommen: „Derzeit betreuen wir in Schrems zwischen 15 und 20 Asylwerber“, so Obfrau Brigitta Holzer. Doch auch in anderen Gemeinden gebe es Interessenten: „Fünf Personen aus Heidenreichstein, Litschau und Eisgarn kommen regelmäßig zu uns nach Schrems, da es teils kein vergleichbares Angebot gibt“, meint Holzer.

Vorige Woche teilte sie einen Social-Media-Beitrag, in dem sie über die hohen Buskosten klagte: „Eine Fahrt kostet mindestens € 6,00 und das ist der Tagessatz eines Asylwerbers, der sich übrigens trotz der Teuerungen nicht erhöht. Hin und retour also zwölf Euro, das vielleicht mehrmals die Woche. Das ist einfach zu viel!“

Fahrgemeinschaften wären organisierbar.

In den Wohngemeinschaften wären zwar Tickets vorhanden, jedoch zu wenig. „Zurzeit versuchen wir auszuhelfen, doch wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Das geht auf Dauer nicht“, so Holzer. Aufgrund der hohen Benzinpreise ist auch ein Bring- und Abholdienst auf Seiten des Vereins derzeit keine Option.

Von derartigen Problemen ist in Eisgarn und Heidenreichstein noch nichts bekannt. „Natürlich wäre es möglich, einen Bring- und Abholdienst zu organisieren“, so Bürgermeister Günter Schalko auf NÖN-Nachfrage. Eine Fahrgemeinschaft wäre auch für seinen Heidenreichsteiner Amtskollegen Gerhard Kirchmaier vorstellbar. In Eisgarn gibt es auch den Verein Mitanaunda, der Nachbarschaftshilfe organisiert. Auch werden viele soziale Dienste angeboten - darunter etwa Fahrdienste, so Schalko. Deutschkurse gebe auch, jedoch nicht in den Ferien. In Litschau habe man laut Stadtrat Gerhard Holzweber bisher ebenfalls noch nichts vom aktuellen Problem mitbekommen, wie er der NÖN sagt.

Doch eine Lösung wird dringend benötigt: „Der Verein Miteinander ist die erste Anlaufstelle für diese Menschen. Wir geben ihnen mit unserer Unterstützung eine Zukunftsperspektive, die sie sonst nicht haben, eine Regelmäßigkeit und eine Beschäftigung, solange ihre Asylanträge nicht angenommen werden. Es entstehen Freundschaften und man bekommt so viel zurück. Wenn man redet, entstehen keine Streitigkeiten“, erklärt die Obfrau. Derzeit arbeitet Miteinander an einem Projekt zur kulturellen Integration in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich.

Wer sich selbst ehrenamtlich betätigen will, kann sich bei Brigitta Holzer unter 0669/12636392 melden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.