Landesklinikum Gmünd: Mitarbeiterinnen sind Wildkräuter-Trainerinnen

Im Mai 2022 haben Eva-Maria Spiesmaier und Birgit Gattringer mit der Ausbildung begonnen. Im Zentrum stand die Wildnisapotheke, deren Zutaten aus Wald, Wiese und Speisekammer bestehen. Gemeinsam wurde praxisnah das Erkennen und Bestimmen der heimischen Kräuter sowie deren Verwendung und Wirkungsweisen erklärt und erlernt. In jedem Modul wurde das Gelernte gleich verarbeitet und mit nach Hause genommen. „Es ist dadurch ein buntes Sammelsurium aus Salben, Tinkturen, Tee- und Räuchermischungen, Essigen, Ölen, usw. entstanden. Die Kräuter, die wir gesammelt haben, wurden auch jedes Mal zu köstlichen Menüs verarbeitet“, erzählen die beiden.

Mit der Ausbildung wollen sie in Vorträgen, Kursen und Workshops „den Menschen die Natur und die Anwendung von Kräutern, Wurzeln, Knospen, Rinden, Harzen und deren Wirkungsweisen wieder näherbringen“. Die Herstellung von Naturkosmetik und Hausmitteln gehöre da ebenfalls dazu. „Außerdem können wir unser erworbenes Wissen auch in unserer Tätigkeit im Palliativteam an unsere Patientinnen und Patienten und deren Angehörige weitergeben und damit, zusätzlich zur medikamentösen Therapie, zu einer Symptomlinderung beitragen“, sind sich die beiden einig.

