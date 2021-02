Jahrelang war über zunehmenden und oft viel zu schnellen Durchzugsverkehr im Gmünder Bezirk diskutiert worden. Dementsprechend positiv wurde vielfach die NÖN- Nachricht über die Anschaffung von insgesamt vier Radarboxen an den Bundesstraßen B2, B5 und B30 – die ab April abwechselnd mit einer Tempo-Messanlage bestückt werden sollen – aufgenommen. Schwere Kritik an der Art der Kommunikation kommt aber aus Schrems.

Harrer: Information auch für Bürgermeister aus der NÖN

Die Brisanz des Themas belegt alleine schon der Umstand, dass die am Freitag auf NÖN.at gebrachte Story binnen eineinhalb Tagen 36.000 Leser erreichte – genauso viele, wie der gesamte Bezirk Einwohner hat.

Der Schremser Stadtchef Karl Harrer beklagt Wissensvorsprung von VP-Mandataren. Archiv

Einer der Leser war der Schremser Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ), und der zeigt sich mehr als verwundert. „Ich muss aus der NÖN durch eine Abgeordnete und einen Stadtrat der ÖVP erfahren, dass Schrems eine Radarbox bekommt, nachdem ich den Antrag gestellt, bei jeder Verkehrsverhandlung auf das Thema gepocht und den zuständigen Landesbeamten eineinhalb Stunden zum Gespräch in Schrems gehabt hatte?“, schnaubt er: „Ich bin froh, dass etwas kommt. Aber die Art und Weise schreit zum Himmel. Wenn man in Österreich nur noch was erreicht, wenn man ein ÖVP-Mandat hat, ist das traurig – und dann braucht man eigentlich keinen Gemeinderat mehr.“

Fixe Boxen an vier Orten

Harrer habe sich direkt bei der zuständigen Stelle im Bund „vielleicht zu wenig um die Umsetzung“ gekümmert, kontert David Süß – Schremser ÖVP-Stadtrat und beruflich Referent im VP-Parlamentsklub – „diese Aufgabe habe ich für ihn erledigt“.

Nur laut aufzuschreien und zu fordern, sei zu wenig, hatten Süß und Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP) am Freitag beteuert, als sie die Kunde über die Zusage je einer fixen Radarbox in Illmanns (Gemeinde Reingers), Eisgarn, Kurzschwarza (Gemeinde Schrems) und im Bereich Heidenreichstein-Aalfang überbrachten: „Man muss sich auch um die Umsetzung kümmern.“

Markus Lohninger Gut, wenn sich alle einsetzten

Diesner-Wais sprach von etlichen Gesprächen bei zuständigen Stellen im Bund und Land, damit „die Forderung des Bezirkes Gmünd nach fixen Radarboxen umgesetzt wird. Wir hoffen, dass sich die Situation für die Anrainer damit deutlich verbessert.“ Sie sieht die Radare auch als Mittel gegen schnelle Holztransporte durch Ortschaften. Diesner-Wais und Süß hoben das Engagement von Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko für diese Lösung hervor: „Es zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, wenn ein Waldviertler in der Landesregierung ist.“

„Im Ministerium wusste keiner was davon.“

Nach Darstellung von Süß hat bei seinem ersten Gespräch im Ministerium noch gar niemand von einem angeblichen Tempo-Problem im Bezirk gehört. Mit den primär Zuständigen sei offenbar bis dahin nicht gesprochen worden.

Dann habe eben am Behördenweg „jemand seine Aufgabe nicht erledigt“, kontert Harrer.

Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Haben unsere Aufgaben erfüllt.“ privat

Das wiederum lässt Bezirkshauptmann Stefan Grusch nicht unwidersprochen stehen. Es gebe klare Vorgaben des Innenministeriums für die Anbahnung eines solchen Verfahrens. „Wir haben unsere Aufgaben auf jeden Fall erfüllt“, spricht Grusch unter anderem detaillierte Erhebungen über Verkehrsfrequenz oder Unfallhäufungen, Bearbeitung aller gekommenen Eingaben, von ihm koordinierte Besprechungen bzw. Verhandlungen mit Vertretern der betroffenen Gemeinden und höchsten Zuständigen des Landes NÖ an (die NÖN berichtete). Aber, so der Bezirkshauptmann: Mit den gesammelten Fakten alleine habe man sich in der Argumentation schwer getan, „daher ist es gut, wenn Verantwortungsträger bei den höchsten Stellen auf Bundesebene nachbohren“.

Konkrete Positionen noch offen

Er habe jedenfalls viel Zeit in das Projekt investiert und viele entscheidende Ansprechpartner mit dem Anliegen konfrontiert, blickt Süß zurück. Die in Frage kommenden und von den Gemeinden eingemeldeten Standorte seien im Zuge einer Begehung mit dem Verkehrs-Sachverständigen begutachtet und bewertet worden. Die exakten Kilometrierungen sollen nun in Vor-Ort-Verhandlungen definiert und anschließend von der Behörde festgelegt werden. Ein Standort muss demnach, um infrage zu kommen, eichfähig sein und der Polizei gute Zufahrtsmöglichkeiten bieten.

Laut Süß stellt der Bund das Messgerät – zum Start noch nicht die neueste Generation – zur Verfügung, das Land schafft die notwendige Infrastruktur mit Fundamenten und Leitungs-Anschlüssen.

Harrer sieht für Langschwarza höheren Bedarf als für Kurzschwarza

Der Schremser Bürgermeister Harrer wartet hinsichtlich des Standortes „noch auf konkretere Info als jene aus der NÖN“. Er hoffe noch auf eine Verkehrsverhandlung, zu der auch er eingeladen wird. Eine Radarbox bei Kurzschwarza, wie sie in der VP-Pressemeldung genannt wurde, hielte er jedenfalls für weniger sinnvoll als auf der anderen Seite des Doppelortes bei Langschwarza: „Dort fahren sie auf der Geraden von Schrems aus mit 130 Sachen mitten ins eng bebaute Gebiet herein.“

Dazu David Süß: Sein Wissensstand sei, dass die B2-Einfahrt Kurzschwarza von Fachleuten als geeigneter Standort bewertet werde, er stimme der Einfahrt über Langschwarza aber genauso zu. Wichtig sei, dass etwas geschehe, um „in meinem Heimatort Lang- und Kurzschwarza die Verkehrssicherheit für unsere Bevölkerung zu erhöhen. In Langschwarza haben manche Autofahrer die Bundesstraße mit einer Rennstrecke verwechselt.“ Mit dieser Raserei solle nun Schluss sein. Gerade im ersten Lockdown hätten viele Tempobolzer die teils verkehrsarmen Straßen für hohe Geschwindigkeiten genutzt.

Standort an der B30 ist noch völlig offen

Als erster Schritt seien für den Bezirk die Zahl der Radarboxen und grob definierte Bereiche bekannt, sagt Bezirkshauptmann Grusch. Wo konkret es künftig blitzen soll, das solle nun im Einvernehmen mit Vertretern der betroffenen Gemeinden, Landespolizeidirektion, örtlicher Polizei, Eichamt und NÖ Straßenverwaltung geklärt werden, „das ist die Aufgabe von Spezialisten“.

Für den konkreten Standort im Verlauf der B30 zwischen Heidenreichstein und Aalfang gibt es freilich mehrere infrage kommende Optionen.

Klarer erscheint die Angelegenheit noch weiter nördlich in Eisgarn, wo ein Radargerät bei der Nordeinfahrt der B5 realistisch ist. Bürgermeister Günter Schalko (ÖVP) ist über den aktuellen Status jedenfalls „hocherfreut“, es sei die „vernünftigste und einzig mögliche Lösung“. Man müsse realistisch bleiben, so Schalko: „Den Verkehr werden wir in absehbarer Zeit nicht wegbringen, aber die Belastung wird nun weniger werden.“

Kozar: Radar „hoffentlich nur der erste Schritt“ für den Norden

Andreas Kozar, Bürgermeister Reingers, sieht weiteren Bedarf im „verwaisten Norden“. Archiv

In der Nachbargemeinde Reingers hält Bürgermeister Andreas Kozar (ÖVP) einen Standort an der B5-Südeinfahrt nach Illmanns, wo auch Familien mit Kindern wohnen, für wichtig. Die Nachricht sei „sehr erfreulich. Die Bevölkerung leidet unter dem starken Verkehrsaufkommen“.

Die Zusage sei aber hoffentlich nur der erste Schritt, spricht Kozar den einst via NÖN geäußerten Unmut über eine zu enge, teils sehr desolate Fahrbahn an: „Die B5 kommt mir wie der gesamte nördliche Raum etwas verwaist vor. Wir waren hier fast zwei Generationen lang ruhig, aber ich werde nicht nachlassen. Es wird allmählich Zeit.“