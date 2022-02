Gmünd: Eisdiele beim Alten Rathaus wird geteilt

Kaum bahnen sich erste Sonnenstrahlen bei wärmeren Temperaturen ihren Weg, bilden sich verlässlich Warteschlangen beim Eisverkauf von Alexandra Kreindl in der Gmünder Altstadt. Am vergangenen Wochenende hatte „Franzi‘s Eisplatzl“ heuer zum ersten Mal geöffnet. Der Start in eine Saison, die eine wesentliche Veränderung bringt.

Die Eisdiele mit Gastronomie beim Alten Rathaus wird nämlich vom Eisverkauf im früheren Geschäft von EDV-Maister getrennt. Kreindl hat den beliebten Eisverkauf im Alten Rathaus 2016 von Franziska Thaller übernommen, nach der ersten Saison entstand aus Platzgründen in der Produktion die „Eisküche“. 2020 hat sich der Verkauf coronabedingt vom Alten Rathaus zur Eisküche verlagert. Aus der Not wurde eine Tugend, wie sich nun zeigt: „Ich könnte in zwei Jahren in Pension gehen, meine Tochter möchte später nur den Eisverkauf ohne Gastgewerbe übernehmen und es hat sich jetzt gut ergeben“, sagt Kreindl.

Die Mitarbeiter seien geblieben, das sechsköpfige Team könne sich nun aufs Eis konzentrieren: „Es sind auch wieder neue Sorten geplant. Wir freuen uns auf die Kunden, der Kontakt fehlt im Winter sehr.“ Erfreulich also, dass der Start am Wochenende geglückt ist. Zunächst ist samstags und sonntags fix geöffnet, wochentags abhängig vom Wetter.

Mit den sechs Jahren ihrer Selbständigkeit im Alten Rathaus ist Alexandra Kreindl zufrieden: „Auch die Zusammenarbeit mit Franzi war immer gut.“ „Die Franzi“ ist nach mehreren Betreiberwechseln am „Schirm“ – ihrem einst zweiten Standbein, das heuer wie berichtet das „Stern“-Team übernimmt – an die Pächtersuche gewöhnt. Für die Eisdiele im Alten Rathaus kann sie jedenfalls jetzt schon aufatmen und Fans des beliebten Treffpunkts beruhigen: Eine neue Lösung sei in Sicht, sagt sie.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden