4,6 Millionen Euro will die Stadt Gmünd in die Sanierung der Trinkwasseraufbereitungsanlage investieren und somit Vorsorge für die Zukunft treffen.

Die Stadt Gmünd besitzt eines der größten und besten Trinkwasservorkommen im Waldviertel. Um dies auch für die kommenden Generationen gewährleisten zu können, investiert die Stadtgemeinde Gmünd in den kommenden Jahren rund 4,6 Millionen Euro in die Sanierung bzw. Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage.

Nach 40 Jahren ist die Lebensdauer erreicht

Die Wasseraufbereitungsanlage der Stadtgemeinde Gmünd in Kleineibenstein wurde in den Jahren 1980er- und 1990er-Jahren errichtet und sei damit fast am Ende der technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer angelangt, so die Stadtgemeinde in einer Aussendung. Ebenso könne damit gerechnet werden, dass aufgrund einiger in Planung befindlicher Gewerbeanlagen, die auch teilweise einen großen Trinkwasserbedarf haben werden, der Wasserbedarf erheblich steigen werde.

In den Kapazitätsvorschauen wird unter Einberechnung verschiedenster Umstände ein Verbrauch von rund 1.250.000 m³ pro Jahr prognostiziert. Derzeit besteht die Möglichkeit der Trinkwasserförderung von maximal 1.000.000 m³ pro Jahr.

Der Gemeinderat hat deshalb in der Juni-Sitzung die Arbeitsvergabe für sämtliche Ingenieurleistungen, die für die Umsetzung (Planung und Bauausführung) und vor allem zur Erlangung des wasserrechtlichen Bewilligung des ersten Abschnittes der Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage erforderlich sind, vergeben (die NÖN berichtete).

Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Die Planungsarbeit soll heuer erfolgen, die bauliche Umsetzung ist für 2021 und 2022 geplant.