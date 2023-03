Heidenreichsteiner Bauunternehmen Talkner als Top-Ausbildner gewürdigt

In der Kategorie Großbetriebe der Ausbildertrophy setzte sich Talkner in der Sparte Gewerbe und Handwerk durch.

Kriterien für die Vergabe der Preise waren laut Aussendung neben den Ergebnissen bei den Lehrabschlussprüfungen auch Zusatzqualifikationen, Weiterbildungsmaßnahmen oder Goodies für Lehrlinge. In der Jury saßen auch Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeslehrlingswart Andreas Kandioler und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer. Bei der Baufirma Talkner stehen neben fachlichen Fähigkeiten auch Social Skills und die Persönlichkeitsentwicklung der Lehrlinge im Vordergrund, heißt es in der Jury-Begründung.

Auch auf Teambuilding werde viel Wert gelegt – etwa mit Rundflügen als Belohnung, gemeinsamer Einführung in die Maschinen- und Gerätebedienung oder gemeinschaftlichen Vermessungstätigkeiten. Es werden auch gemeinsame Freizeitaktivitäten organisiert, etwa Einführung in die Sportfliegerei. Als Goodies für besondere Leistungen in der Schule und bei Wettbewerben gibt es finanzielle Belohnungen.

Bisher zwischen 50 und 60 Lehrlinge ausgebildet

„Wir machen auch vier Mal im Jahr interne Schulungen über allgemeine Themen - Mathematik, Geschichte, Politik, berufliche Themen, etc. Die besten Ergebnisse werden prämiert“, erzählt Baumeister Andreas Talkner, der das Unternehmen vor 43 Jahren gründete. Seitdem werden auch Lehrlinge ausgebildet, insgesamt bisher rund 50 bis 60, schätzt Talkner: „Viele machen auch weitere Ausbildungen, etwa die Polierschule. Wir haben auch Baumeister oder Zimmermeister hervorgebracht.“

Rund die Hälfte der ausgebildeten Lehrlinge würde im Betrieb bleiben – derzeit hat Talkner rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lehrlinge gibt es zehn, man „würde aber auch mehr nehmen“, bis zu 17 Lehrlinge gab es auch schon im Betrieb. Der Preis freue ihn jedenfalls sehr, er mache „die Leistungen auch sichtbar“, so Talkner.

„Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sind klar im Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten“, betonte Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, bei der Verleihung der Ausbildertrophy: „Es ist aber auch eine große Verantwortung, einen jungen Menschen durch die Lehrzeit zu begleiten und ihn zum Lehrabschluss zu führen.“ Immerhin gehe es nicht nur um fachliche Ausbildung, sondern auch die Entwicklung der Persönlichkeit.

