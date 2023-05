Gmünd: Schüler stellten sich Gastro-Klausuren

Zum Abschluss ihrer Ausbildung zum Küchen- bzw. Restaurantmanager im Schulzentrum Gmünd müssen die Schülerinnen und Schüler eine Klausurprüfung ablegen. Diese dauert für Küchenmanagement fünf Stunden, das vorzubereitende Menü wird erst am Morgen des Prüfungstages bekannt gegeben. Dann beginnt das Erstellen eines Arbeitsplanes für fachlich richtige Zubereitung eines viergängigen Menüs für vier Personen der gehobenen Gastronomie, samt Anrichten und Garnieren.

Den Prüflingen für Restaurantmanagement stehen dreieinhalb Stunden zur Verfügung. In dieser Zeit müssen sie einen schriftlichen Plan und auch eine Menükarte erstellen. Dann muss auch der entsprechende Wein ausgewählt und die Tische gedeckt werden. Die Schüler demonstrieren an diesem Tag ihr Können in gehobenem Restaurantservice für jeweils einen Tisch mit vier Personen.

Die Speisen waren alleine durch das sehr aufwendige Garnieren für das Auge ein Hochgenuss und geschmacklich sehr gut abgestimmt. Beim Servieren machten die Schülerinnen auch auf verschiedene Besonderheiten der Gerichte aufmerksam, um die Gäste bestens zu informieren.

Die Prüferinnen, Elisabeth Weichselbaum (Küche) und Tatjana Breiteneder (Restaurant) waren mit dem Ergebnis der Klausurprüfung sehr zufrieden und dankten den Gästen - unter anderen waren die Bürgermeister aus Gmünd, Schrems und Weitra und Vertreter anderer Institutionen anwesend - , für ihren Besuch.

