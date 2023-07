Stadtkapelle Heidenreichstein spielte bei „Mid Europe“ auf

Schon beim Frühjahrskonzert im April in der Heidenreichsteiner Margithalle überzeugte die Stadtkapelle mit symphonischer Blasmusik rund um das Thema „Interstellar – Eine musikalische Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums“. Teile dieses Programms nahmen die Musiker mit zu einem Abendkonzert in Schladming, zu hören war etwa Filmmusik aus Star Wars und Star Trek, sowie mehrere Solo-Parts. Unter den Zuhörern war auch Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger.

Mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch“, „Le Gendarme de Saint-Tropez“, der „80er KULT(tour)“ und anderen Stücken zeigte sich die Stadtkapelle Heidenreichstein beim zweiten Auftritt am Hauptplatz von Schladming auch von ihrer Frühschoppen-Seite. Eines der Highlights: „Farmer's Tuba“ mit einem Solo von Bastian Allram.