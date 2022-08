Flammen in Frankreich: Bezirk Gmünd stellt zehn Feuerwehrleute

Werbung

Über die EU-Kommission wurde der NÖ Landesfeuerwehrverband um Hilfe für die seit Wochen von massiven Feuern heimgesuchten Waldbrandgebiete in der Region Bordeaux im Südwesten Frankreichs gebeten, am Donnerstag und Freitag machten sich 76 Einsatzkräfte des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung aus Niederösterreich auf den Weg. Darunter waren auch neun Feuerwehrleute aus dem Bezirk Gmünd, mit Michael Bauer aus Langschwarza ist zudem seit Donnerstagnachmittag ein Kamerad auf koordinativer Ebene im Landesführungsstab in Tulln für die Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz.

Im Flugzeug reisten Dominik Krenn, Thomas Rakovsky-Schmid (beide Feuerwehr Hoheneich), David Böhm (Kirchberg/Walde), Georg Zimmel (Niederschrems) und Gruppenkommandant Jochen Miniböck von der Feuerwehr Kleedorf an, über den Landweg brachen Georg Hauer, Mathias Böhm, Alexander Katzenbeißer und Niklas Trisko von der Feuerwehr Schandachen in einem Konvoi mit dem neuen HLFA 2 mit Waldbrandausstattung auf und werden am Freitag gegen 22 Uhr vor Ort erwartet.

Bezirkskommandant dankt für rasche Bereitschaft zum Helfen in der Ferne

In der Region sind laut Berichten etwa 6.000 Hektar Wald in Brand geraten, 10.000 Menschen wurden bereits evakuiert, etliche Häuser durch die Flammen zerstört. Der Brandbekämpfung über den Boden kommt aktuell hohe Aufmerksamkeit zu, weil vor Ort nach Auskunft des Landesfeuerwehrkommandos kaum Löschflugzeuge zur Verfügung stehen. Zum Einsatz sollen unsere Feuerwehrleute in der 1.400-Einwohner-Gemeinde Hostens kommen.

Bezirksfeuerwehr-Kommandant Erich Dangl dankt der Gmünder Abordnung für den Einsatz – die freiwilligen Anmeldungen seien nach dem Aufruf rasch gekommen. Bei den Ausgerückten handle es sich großteils um Kameraden mit hoher Erfahrung im Katastropheneinsatz. Die Einsatzdauer wurde vorläufig mit einer Woche anberaumt, eine weitere Gruppe aus dem Gmünder Bezirk könnte bei Bedarf am 19. August zur Ablöse angefordert werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.