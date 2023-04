500 Operationen im Gmünder Spital in den vergangenen drei Monaten

„Im März konnte das Landesklinikum Gmünd bereits die 500. Operation in diesem Jahr verzeichnen. Eine derartige Auslastung konnte zuletzt weit vor der Covid-19 Pandemie, nämlich im Jahr 2017, erzielt werden. Allein im März dieses Jahres wurden in den OP-Sälen mehr als 200 orthopädische, chirurgische sowie auch Augen-Operationen erfolgreich durchgeführt“, heißt es aus dem Landesklinikum Gmünd.

Man sei sehr stolz darauf, dass die Auslastung der Eingriffe schnell wieder auf das Vorkrisen-Niveau gesteigert werden konnte, sagt der ärztliche Standortleiter Primar Michael Böhm: „Dies war nur durch die tolle Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen bei uns im Haus möglich. Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mit einem so eingespielten Team zusammenarbeiten zu dürfen.“, ergänzt er.

Die Zeit der OP-Sperren während Corona wurde genutzt, um Instrumente und Geräte auf den neuesten Stand zu bringen. So wurden zum Beispiel ein neuer Laparoskopie-Turm zur Durchführung minimalinvasiver Eingriffe angeschafft, sowie ein Hochfrequenz-Elektrochirurgie-Gerät zur gezielten Behandlung bzw. Entfernung von geschädigtem Gewebe installiert. „Es ist uns ein großes Anliegen, unser Equipment so aktuell wie möglich zu halten, um den Patienten die bestmögliche operative Behandlung in einem modernen Umfeld zu bieten und natürlich die Mitarbeiter auf den neuesten Wissens- und Technikstand zu halten“, betont der kaufmännische Standortleiter Karl Binder.

