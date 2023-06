„Es schwingt zusammen“: Raphael Bergmann-Werke in der Herz-Jesu-Kirche

Neue Eindrücke erwarten die Besucher der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt. Im Rahmen der Kulturinitiative „Kultur.Raum.Kirche wurde am Samstag die Ausstellung „Ansichten“ des Künstlers Raphael Bergmann eröffnet. Die farbenreiche, abstrakte Bilderwelt seiner Gemälde fügt sich harmonisch in die Optik des „Doms des Waldviertels“ ein.

Der Grazer Maler und ehemalige Benediktinerpater Raphael Bergmann etablierte sich nach seinem Austritt aus dem Kloster als Kunstschaffender. Für seine sakralen Werke orientiert er sich häufig an der barocken Dynamik eines Kremser Schmidt. Im Vorjahr war das von ihm neu gefertigte Pfingstbild, eines von sechs Wechselbildern für den Hochaltar der Stiftskirche Göttweig, erstmals zu sehen.

Christoph Maaß rief ihn im Herbst an und fragte, ob er sich eine Ausstellung in Gmünd vorstellen könnte. Die beiden kannten einander nicht. „Ich habe sofort ja gesagt. Erst später habe ich entdeckt, dass es hier ein riesiges Fresko gibt. Zu meiner Freude habe ich festgestellt, dass sich nichts schlägt, dass es zusammenschwingt“, sagt Bergmann.

Musikalisch wurde die Ausstellungseröffnung von Sopran Susanne Moldaschl und Kirchenmusiker Christoph Maaß mit Werken quer durch die Jahrhunderte gestaltet. Gabriele Maaß las Texte, die die meditative Stimmung verstärkten, sodass sich die Besucher ganz in die Betrachtung der Bilder einlassen konnten.

Die Ausstellung „Ansichten“ von Raphael Bergmann ist bis Anfang September in der Herz-Jesu-Kirche zu sehen.