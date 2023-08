Über Grenzen verbunden: Künstlerinnen zeigen gemeinsam ihre Werke

Die Werke der tschechischen Malerin Marketa Mazankova und der Österreicherin Myriam Urtz (Bildende Künste) harmonieren auf einzigartige Weise miteinander. Es ist, als ob die Skulpturen von Urtz mit den Bildern von Mazankova in Dialog treten und einander Geschichten erzählen würden.

Die sprachlichen Hürden bei der Vernissage am 4. August hat der Bürgermeister von Nove Hrady, Vladimir Hokr, meisterhaft umschifft, der neben Deutsch auch noch Kroatisch, Englisch, Französisch und Russisch spricht. Kveta Jarolimoka, in Nove Hrady für Kultur zuständig, hat die beiden Künstlerinnen, die sich im vergangenen Jahr bei der Gemeinschaftsausstellung „Kunst in der Zeit“ im Schloss Weitra kennengelernt hatten, zusammengeführt.