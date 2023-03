Kunstmuseum Waldviertel: „Art Vital“ ist Kunst, die mich anspringt“

13 Künstler zeigen ihre eindrucksvollen Werke, die „interessanter, aufregender und vielgestaltiger nicht sein könnten“, wie der künstlerische Leiter des Museums, Bernhard Antoni, sagt. Die Formensprache reicht, je nach Künstlerpersönlichkeit, von abstrakt bis realistisch, von linear bis flächig, von einfärbig bis bunt. „Bei diesem Projekt wird Kunst zu einem Ort der Begegnung, der gegenseitigen Akzeptanz und Gleichberechtigung“, betonen die Organisatoren, und so hängen die farbintensiven, abstrakten Werke von Christa Hameseder inmitten jenen der Gruppe.

Kunst nicht schubladisieren

Seit zehn Jahren ist Hameseder künstlerische Freundin und Wegbegleiterin der Retzer Kunstgruppe – Kunst von Menschen mit Behinderung. Diese wird unter der Leitung von Sladjana Visekruna von der Caritas Behinderteneinrichtung betreut und vom Kunstwissenschafter Carl Aigner inhaltlich begleitet. Sie besteht seit 30 Jahren und ist in ihrer Art wahrscheinlich einzigartig in Österreich.

„Art Vital‘ bedeutet ‚lebendige Kunst‘. Damit haben wir – abseits von ‚art brut‘ oder ‚naiver Malerei‘ – einen Begriff gefunden, der nicht schubladisiert“, sagt Antoni und erklärt: Kunst sei heute so vielfältig, das Schaffen ein Erlebnis. Damit sie aber nicht beliebig wird, gebe es objektive Orientierungspunkte: „Es ist Kunst, die mich anspringt, wo ich keine Ausbildung brauche, um sie als lebendig zu empfinden.“

Kapelle der Lebensfreude

Und sie springt einen tatsächlich an, etwa wenn der Besucher die „Kapelle der Lebensfreude“ im ersten Stock des Museums betritt. Ihre Wände haben mehrere Personen an drei Arbeitstagen gemeinsam gestaltet. Die Freude, die sie dabei offenbar empfunden haben, wirkt ansteckend. „Es gab auch überhaupt keine Scheu, mit der Arbeit auf den großen Leinwänden loszulegen“, so Christa Hameseder.

Seit 2016 besucht die Kunstgruppe sie ein Mal jährlich für einige „Maltage“ in ihrem Atelier in Mühldorf in der Wachau. „Bei der ersten Begegnung haben mich die Vielfältigkeit und die Lebendigkeit fasziniert. Leben und Alltag der Künstler manifestieren sich sofort und ungefiltert in ihren Bildern“, sagt die Malerin. Dabei habe jeder seinen eigenen Stil, dem er unbeirrt folge, ohne sich von anderen beeinflussen zu lassen. Auch gemeinsame Ausstellungen hat es schon gegeben.

Kreatives Potenzial fördern

Kreativität, Talent und Begabung seien in jedem Menschen zu entdecken. „Jeder kann malen“, sagt Hameseder. Allerdings werde das freie Umsetzen von Ideen, wie kleine Kinder es tun, leider allzu rasch in konventionelle Bahnen geleitet.

So ist es kein Zufall, dass diese Ausstellung im Kunstmuseum Waldviertel stattfindet: Die Museumsmacher setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, das kreative Potenzial möglichst vieler Menschen zu fördern, etwa in Kursen. Nun will es mit der Präsentation der Kunst von Menschen mit und ohne Behinderung auf gleicher Augenhöhe ein Beispiel für Inklusion geben und Ausstellungsprojekte ähnlicher Art anregen.

Eröffnungsevent, Buchpräsentation und Projekttag

Beim Eröffnungsevent am 25. März um 18 Uhr werden die Künstler anwesend sein. Im Zuge der Ausstellung finden weitere Termine im Kunstmuseum statt: Zum Auftakt des NÖ Viertelfestivals wird am 13. Mai um 16 Uhr das Buch „Art Vital – Kunstgruppe Retz mit Christa Hameseder“, erschienen im Verlag Bibliothek der Provinz, präsentiert. Am 16. Juni findet von 10 bis 17 Uhr ein Projekttag im Rahmen des Viertelfestivals statt, bei dem Besucher und Schüler den Künstlern der Kunstgruppe Retz beim Schaffensprozess zuschauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und gemeinsam aktiv werden können.

Die Ausstellung „Art Vital – Kunstgruppe Retz mit Christa Hameseder“ ist von 18. März bis 3. September 2023 zu sehen.

