Sebastian Süß: „Naturbursche“ und junger Bildhauer aus Schroffen

So versteckt die kleine Ortschaft Schroffen (Gemeinde Großschönau) auch liegt, ihr entstammt der junge Künstler Sebastian Süß. Gemeinsam mit Martin Erwin Kurz aus Zwettl hat er vorige Woche zu einer Vernissage in die Galerie „der Sammer“ nach Zwettl eingeladen. Die Besucher überzeugten sich von Süß‘ Talent und gratulierten zur Veranstaltung.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Werner Kurzmann am Klavier mit Eigenkompositionen. Zahlreiche Gäste füllten die Räumlichkeiten. Nach einem einleitenden Musikstück begrüßte Wolfgang Sammer als Hausherr die Gäste.

Von Schroffen zur Lehre in Hallstatt

Josef Gratzl, Mittelschul-Direktor in Gmünd und Obmann des Vereins „großARTig Großschönau“, stellte den 27-jährigen Sebastian Süß vor. In seinen Worten ging Gratzl auf das Dorf Schroffen in der Marktgemeinde Großschönau ein. Sebastian Süß wohnt dort – und auch der anwesende Musiker und Komponist Werner Kurzmann stammt aus Schroffen. Beide haben den Beruf des Zimmermanns erlernt.

Sebastian Süß absolvierte mit 20 Jahren eine vierjährige Bildhauerlehre in Hallstatt, mit abschließender Meisterklasse. Seither arbeitet er als selbständiger Bildhauer in seinem Atelier in Schroffen, wobei er sich zusätzlich mit dem Grundstoff Holz beschäftigt. Andere Skulpturen im Atelier des 27-Jährigen entstehen wiederum aus Stein oder Metall, etwa aus Bronze.

Emotionen und Verhaltensmuster in Kunstwerken

Josef Gratzl sagte in seiner Ansprache: „Sebastian lebt und liebt Holz und er ist ein echter Naturbursche.“ Süß sei einer der geradlinigsten Menschen, die er kenne und er habe noch nie, seit er ihn kennt, ein schlechtes Wort über einen anderen Menschen gesagt. Als echter Waldviertler habe Süß das beste ihm zur Verfügung stehende Material für seine künstlerische Arbeit gewählt: Holz und Stein. „Sebastian Süß ist ein Leuchtturm der zukünftigen Künstlergeneration des Waldviertels“, betonte Josef Gratzl zum Abschluss.

Später berichtete der Künstler selbst über seine bildhauerische Ausbildung und Tätigkeit. Er beschäftigt sich vorwiegend mit den Emotionen, Verhaltensmustern und Lebenssituationen von Menschen. So möchte er mit seinen Werken erreichen, dass die Betrachter zur Identifikation angeregt werden. An den Ausstellungsstücken bemerkt man die Verbindungen von unterschiedlichen Materialien. Die Ausstellung ist bis 26. Mai in der Galerie Sammer in Zwettl zu besichtigen.

