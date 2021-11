Neues Werk in Weitra

Die von Tatjana Zinner organisierte Ausstellung „Kunst geht heim – Weitra 2021 Die Tür“, die seit Juli läuft, ist wieder um ein Exponat reicher. Der Weitraer Künstler und Weltumsegler Peter Bochnik schuf eine Installation, die in der Kirchengasse im Haus neben der Galerie 99 zu sehen ist. Die Installation hat im Zentrum ein Bild, das den Titel „Tänzerin und Pestarzt, hinschauen, abholen und wegsegeln“ trägt. Der Maler ist als Rückenakt zu sehen. So kann man dem Künstler durch die Fenster zuschauen, der Blick hinein ins Haus ist hier erwünscht. Im gleichen Haus, ein Fenster weiter, stellt Waltraut Jäger ihren Beitrag „Die Geheimtür“ aus. Das Haus steht vor einer Sanierung. „Statt der Fußböden wächst in den ausgeschlachteten Räumen Farn, das Mauerwerk liegt bloß, die ungewisse Zukunft bietet einen ungewöhnlichen Rahmen für die beleuchteten Kunstwerke“, betont Bochnik