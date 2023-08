Vom Glück des Schauens - eine Zeitreise mit Gabriela Brandenstein

In die Eisenberger Fabrik in Gmünd lud Richard Pils vom Verlag Bibliothek der Provinz am 19. August zur Eröffnung der Ausstellung „Vom Glück des Schauens“ der österreichischen Fotografin Gabriela Brandenstein. Die Biografie der Absolventin der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt ist abwechslungsreich. Seit 1974 ist sie freiberuflich tätig und fotografierte für Theaterproduktionen, arbeitete an Büchern mit, gestaltete Musikerportraits für Schallplatten- und CD-Covers großer Plattenfirmen und war als Standfotografin für nationale und internationale Filmproduktionen im Einsatz.

In der Ausstellung - die bis 1. Oktober besucht werden kann - zeigt die Künstlerin herausragende Portraits von Musikern, Schauspielern, Malern und Schriftstellern - um nur einige zu nennen, die sie in der Zeit von 1965 bis 2020 fotografiert hat. Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Kunsthistorikerin und Journalistin, hielt eine sehr berührende Laudatio. Sie erzählte von den zahlreichen Auftragsarbeiten, mit denen Brandenstein betraut wurde und von gemeinsamen Erlebnissen. Zusammen mit Semirah Heilingsetzer brachte Borchhardt-Birbaumer das Buch zur Ausstellung heraus.

Elfriede Jelinek beschreibt die große Kunst Brandensteins: „Die Kunst dieser Fotografin besteht meiner Meinung nach in der vollkommenen Gewaltlosigkeit gegenüber ihren Objekten. Staunen macht das grandiose Kaleidoskop des Dargebotenen. Zeitlos, ohne Ablaufdatum beglückend.“ Für Michael Heltau ist die Fotografie ein indiskretes Medium. „Gabriela Brandenstein ist der diskreteste Mensch. Niemals würde sie jemanden, den sie porträtieren will, in eine unangenehme, peinliche Situation bringen“, ergänzte er.

Christine de Grancy erkennt in den Bildern der Künstlerin feine, zerbrechliche Momente, von denen jeder einzelne kostbar ist. Andrea Eckert erinnerte sich an die Zeit, als sie die Fotografin kennenlernte. Durch die Zusammenarbeit erfuhr sie erst, was Freiheit bedeuten kann.

Musikalisch untermalten Al Cook und Charlie LLoyd die Veranstaltung und begeisterten die Zuhörer mit dem Working man blues oder der Originalfassung von Sweet home Chicago von Robert Johnson.