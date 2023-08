Drogerie geschlossen Ausstieg aus Gas: Gmünder „dm“-Filiale wird umgebaut

Wegen Umbauarbeiten ist die Gmünder dm-Filiale geschlossen. Foto: Markus Lohninger

D er im Mai angekündigte Filialumbau der Drogeriekette „dm“ in der Emerich-Berger-Straße in Gmünd ist vor wenigen Tagen angelaufen. Die Schließung wird bis in den Herbst dauern.

An den schon im Frühling bekannt gewordenen Plänen rund um die Gmünder Filiale in der „Einkaufsmeile“ hat sich laut dm nichts geändert. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2028 den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zu schaffen. Die Gasheizung kommt deshalb weg, eine Luftwärmepumpe wird eingebaut. Auch das Ladenbild wird überholt, aktuell deuten bereits Absperrgitter und Container auf die Arbeiten in der Filiale hin. Filialen, die derzeit noch mit Gas beheizt werden, wurden in der Umbauoffensive von dm wie berichtet vorgereiht, um den Ausstieg zu beschleunigen. Die Arbeiten haben plangemäß Ende Juli begonnen und dauern bis Mitte Oktober. Die Filiale bleibt bis dahin geschlossen - Kunden werden gebeten, auf umliegende Filialen in der Region auszuweichen.