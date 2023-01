USA: Wie Gmünder Hans Seidl die Kältewelle erlebte

Der Gmünder Hans Seidl und seine Gattin Joni erlebten zu Weihnachten die bisher tiefsten Temperaturen, die je im Süden der USA aufgezeichnet wurden. Foto: privat

Der arktische Wintersturm „Elliott“ hat rund um Weihnachten in großen Teilen der USA für heftigen Schneefall und tiefe Temperaturen gesorgt, er forderte mehr als 50 Menschenleben. Der Gmünder Hans Seidl, der seit Jahren in Lincolnton (Georgia) lebt, hatte Glück. In seinem Haus war trotz der tiefsten bisher verzeichneten Temperaturen nur die Wasserversorgung für zehn Stunden lahmgelegt.

„Meiner Gattin Joni und mir geht es sehr gut. Wir haben trotz der Kälte ein sehr schönes Weihnachtsfest feiern können“, berichtet Seidl aus den USA. „Die Temperaturen sanken bei uns auf minus elf Grad, im Sturm fühlten sich diese wie minus 17 Grad an. Für den Süden der USA sind diese Temperaturen unglaublich.“ Natürlich hätten die Meldungen im Fernsehen betroffen gemacht. „Leider hat der Wintersturm auch viele Todesopfer gefordert. Bei uns war es zum Glück nicht so schlimm. Der Schnee war überhaupt kein Thema, die Kälte aber schon“, meint Seidl. Das einzige Problem sei bei ihm die eingefrorene Wasserleitung im Brunnenhaus gewesen.

Warum es bei den Seidls zweimal Geschenke gibt

„Wir hatten dadurch zehn Stunden lang im Haus kein Wasser. Da die Stromleitungen funktionierten, konnten wir auch das Haus heizen“, berichtet der in der Gmünder Neustadt aufgewachsene Auswanderer, der wie berichtet an drei Paraolympischen Spielen im Kugelstoßen und Speerwurf teilgenommen hat (1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney), bei Welt- und Europameisterschaften dabei war und mehrfacher österreichischer Staats- und NÖ Landesmeister ist. Seit 1997 lebt der mit seiner Gattin Joni, einer Amerikanerin, in den USA und führt erfolgreich eine eigene IT-Firma.

„Eine derartige Kältewelle habe ich hier noch nicht miterlebt. Laut Medien wurden bei uns die tiefsten Temperaturen überhaupt verzeichnet“, sagt er. In der Nachbarschaft habe es Häuser gegeben, in denen die kompletten Wasserleitungen aufgefroren seien. Die Schäden seien dadurch ziemlich hoch.

„2014 lebten wir noch in Atlanta, da gab es einen ungewöhnlich heftigen Schneesturm. Diesen Snowmargeddon haben wir aber auch recht gut überstanden“, erklärt Seidl, der mit der Familie seiner Gattin, die im Norden den USA lebt, ständig in Kontakt ist. „Bei ihnen war der Wintersturm extrem, aber die sind ein derartiges Wetter gewohnt.“

Weihnachten sei beim Ehepaar Seidl friedlich verlaufen. „Wir feiern ja zweimal: den Österreichischen Heiligen Abend am 24. Dezember und das Amerikanische Fest am Christtag in der Früh. Somit gibt es bei uns zweimal Geschenke!“

