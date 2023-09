Auszeichnung Moorheilbad Harbach ist ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb

D as Moorheilbad Harbach und das Lebens.Resort Ottenschlag wurden beim Tourismustag am 29. August in Krems mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Touristischer Lehrbetrieb“ für ihre hervorragenden Leistungen in der Lehrlingsausbildung gewürdigt.

Das Moorheilbad Harbach und das Lebens.Resort Ottenschlag sind bekannt für ihre erstklassige fachliche Ausbildung. Sie legen auch großen Wert auf die persönliche und soziale Weiterentwicklung ihrer Lehrlinge. Neben dem kontinuierlichen Lehrlingsschulungssystem gibt es ein eigens entwickeltes fachlich-soziales Trainingsprogramm, die Möglichkeit an Wettbewerben teilzunehmen oder ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Hervorragende Leistungen werden mit Prämien honoriert. Die Auszeichnungen wurden von Mario Pulker, Franz Winkler sowie Karin Rosenberger überreicht. Das Gütesiegel legt klare Qualitätskriterien für Ausbildungsbetriebe fest. „Ich freue mich, dass die konsequente Lehrlings- und Personalarbeit unserer Häuser mit dem Gütesiegel belohnt wird. Wir investieren viel Zeit und Engagement in die Ausbildung unserer Lehrlinge“, so Viktoria Magenschab, Geschäftsführerin Moorheilbad Harbach. „In unseren Häusern haben wir bereits über 360 talentierte Nachwuchskräfte erfolgreich ausgebildet. Unsere Lehrlinge sind nach ihrem Abschluss gefragte Fachkräfte und es erfüllt mich mit Stolz, wenn sie ihre berufliche Reise bei uns fortsetzen!“ Aktuell werden in den Betrieben Moorheilbad Harbach und Lebens.Resort Ottenschlag 18 Lehrlinge in den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachkraft, Gastronomiefachkraft, Hotel- und Gastgewerbeassistentin, Konditor und Bürokauffrau /-mann ausgebildet. Bewerbungen für Lehrstellen sind zu jeder Zeit willkommen. Interessierte haben auch die Möglichkeit, einen Schnuppertag zu absolvieren.