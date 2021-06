Die Lehrlingsausbildung hat im Moorheilbad Harbach eine lange Tradition: Schon seit der Eröffnung im Jahr 1980 werden dort junge Menschen ausgebildet. Gemeinsam mit dem Lebensresort Ottenschlag hat das Moorheilbad nun die Plakette „Top-Lehrbetrieb seit mehr als 10 Jahren“ der Wirtschaftskammer NÖ.

Bereits mehr als 340 junge Menschen konnten in den beiden Betrieben auf ihrem ersten Weg ins Berufsleben begleitet und unterstützt werden. Die beiden Xundheitswelt-Betriebe investieren viel Zeit und Engagement in die Lehrlingsausbildung: Eigene Lehrlingsausbildner kümmern sich während der Lehrzeit um ihre „Schützlinge“ und geben ihnen täglich neue Inputs für den Arbeitsalltag. Zusätzlich geben die erfahrenen Fachkräfte in einem eigens ausgearbeiteten Trainingsprogramm ihr Wissen in Workshops und Schulungen an die Jugendlichen weiter.

Neben dem Lehrlingsschulungssystem besteht auch die Möglichkeit an Wettbewerben teilzunehmen, hervorragende Leistungen werden mit Prämien honoriert. Prokuristin Viktoria Magenschab, sichtlich stolz: „Lehrlinge, die wir im Moorheilbad Harbach und im Lebensresort Ottenschlag ausbilden, sind gefragte Fachkräfte. Ganz besonders freut uns, wenn uns die Lehrlinge auch nach der Lehrzeit treu bleiben.“