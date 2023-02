„Sägewerk des Jahres 2023“ ist in St. Martin

Über eine ganz besondere Auszeichnung kann sich das Sägewerk Seidl aus St. Martin freuen. Es wurde von der Fachzeitschrift „Holzkurier“ zum „Sägewerk des Jahres 2023“ gekürt. Die Redakteure dieser Fachzeitschrift haben Seidl-Holz für die Auszeichnung ausgewählt, Chefredakteur Gerd Ebner hat vor wenigen Tagen die Urkunde vor Ort überreicht.

„Ein Sägewerk, das sich eigene Absatzmärkte und Vertriebskanäle sucht, sich auf wenige Produkte spezialisiert und geschickt investiert“, ist m Artikel „Weg der kleinen, vernünftigen Schritte“ zu lesen. Für Sägewerkbesitzer Gerhard Seidl und seinen Neffen Wolfgang, der im Vorjahr wie berichtet zum Geschäftsführer ernannt wurde, ist der Titel etwas Besonderes. „Diese Fachzeitschrift erscheint im gesamten deutschsprachigen Raum. Von unserer Auszeichnung haben daher sehr viele unserer Branche erfahren“, betont Wolfgang Seidl, der den Betrieb übernehmen wird: „Nach Erscheinen dieses Artikels haben sich bei uns Kunden gemeldet, von denen wir schon einige Jahre nichts mehr gehört haben, und auch von Firmen, die wir noch nicht kennen, gab es Anfragen.“

Herausforderung: „Gibt zu wenig Rundholz am Markt“

Im Vorjahr haben die Seidls in die Erweiterung der Sägehalle und in eine neue „Nachschnitt-Kreissäge“ investiert. Trotz der Freude über die Auszeichnung zum Sägewerk des Jahres: Der Betrieb steht aktuell vor einer Herausforderung. Es können derzeit nur Stammkunden mit dem in St. Martin produzierten Schnittholz bedient werden. „Es gibt einfach zu wenig Rundholz am Markt“, sagt Wolfgang Seidl. Die Auftragsbücher seien voll und die 19 Mitarbeiter auch ausgelastet: „Wir wissen aber nicht, wie sich der Holzmarkt entwickelt und was nach Ostern passieren wird. Wenn wir ausreichend Rundholz bekommen, dann kann auch 2023 ein erfolgreiches Jahr werden.“

2022 wurden rund 38.000 Festmeter Holz verarbeitet. Die Dachlatten werden vorwiegend nach Deutschland und Italien exportiert.

