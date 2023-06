Erfolg für Müllauer: Unserfrauer ist einer der „Besten Waldarbeiter“

Neben dem „Besten Forstmeister“ (Richard Mader-Kreiner aus dem Bezirk Perg) konnten sechs „Beste Forstfacharbeiter“ ausgezeichnet werden. Darunter ist Manuel Müllauer aus Unserfrau. Der 22-Jährige arbeitet als Baumaschinentechniker bei der Firma Leyrer+Graf in Gmünd. Die Forstarbeit ist sein großes Hobby. „Das habe ich schon von meinem Vater in die Wiege gelegt bekommen“, sagt Müllauer. Seit einigen Jahren arbeitet er professionell in diesem Bereich. Er ist neben seinem Brotberuf geringfügig beim Holzverarbeitungsbetrieb Stütz in Spital bei Weitra angestellt.

„Wir machen hier von der Aufforstung über die Kulturpflege bis zu den Schlägerungen alles. Dabei ist mein Interesse gestiegen und ich habe mich für die Ausbildung zum Forstarbeiter am Edelhof angemeldet.“ Der Abendkurs mit 240 Stunden war für Müllauer neben der Arbeit „schon etwas stressig“. Die Facharbeiter-Prüfung absolvierte er mit ausgezeichnetem Erfolg. Das führte nun zur Zdimal-Auszeichnung. „Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber ich habe mich auf diese Prüfung sehr gut vorbereitet.“

Den Wald sieht Müllauer als „guten Ausgleich zum Brotberuf. Diese Arbeit macht mir einfach Freude.“ Damit auch die nächste Generation etwas davon hat, ist er Mitglied beim Verein „Waldsetzen jetzt“ geworden. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, geschädigte Waldflächen möglichst rasch wieder aufzuforsten.