„Auto versinkt“: Kurioser Einsatz in Moorgemeinde .

Kurioser Feuerwehr-Einsatz in der Moorgemeinde Heidenreichstein am späten Vormittag des 23. Februar: Die Alarmierung bei der Feuerwehr-Notrufzentrale in Tulln, eine Frau drohe mit ihrem Auto „zu versinken“, rief insgesamt fünf Wehren auf den Plan.