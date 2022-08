Andreas Weber: Heute gleich viel Sprit für eine Stunde Arbeit wie 1995

Werbung

NÖN: Historisch hohe Spritpreise gelten vielfach als Synonym für die jüngste Teuerungswelle. Wie werden Sie bzw. Ihre Mitarbeiter mit zwei Euro für den Liter Sprit konfrontiert?

Andreas Weber: Die Teuerung ist ein Thema, aber gottseidank nicht schuldzuweisend oder aggressiv. Jeder bekommt mit, woher die Teuerungen kommen, sie betreffen ja uns alle. Wir Unternehmer sind es, die sich um Mitarbeiter bewerben, nicht umgekehrt.“

Was war bisher die preislich markanteste Phase in 27 Jahren Avia-Station Gmünd?

Weber: 2008 hatten wir bereits 1,80 Euro. Als wir heuer auf zwei Euro kamen, habe ich Verdienste und Preise aus unserem Gründungsjahr 1995 und von heute verglichen. 1995 kostete der Liter Treibstoff elf Schilling, also 80 Cent. Mit dem Durchschnittsverdienst für die Stunde Arbeit kaufte man damals 4,7 Liter Benzin und heute 4,8 Liter – dabei beträgt der Verbrauch die Hälfte von damals. Wäre der Treibstoff jedes Jahr etwas teurer geworden, würde er also eigentlich „stimmen“. Was ist der Unterschied zu 1995? Ich hatte damals kein Handy, kein Internet, kein Amazon Prime, und hatte die Möbel länger, bis ich neue kaufen konnte. Wir geben heute einfach das Geld für andere Dinge aus – von denen wir 1995 nicht wussten, dass wir dafür je Geld brauchen würden.

Der Sprung ist aber jetzt da.

Weber: Klar. In der Gastronomie sind uns jetzt auch die Getränkepreis-Erhöhungen ins Haus geflattert. Wöchentlich kommen Meldungen zu Erhöhungen bei Lebensmitteln, teilweise das dritte und auch vierte Mal heuer. Es ist echt nicht lustig, teils reden wir bereits von Versorgungsnot. Wenn vor einem Jahr jemand über hundert Euro fürs Tanken bezahlt hat, dann sind wir zusammengelaufen und haben gerätselt, wie und mit welchem Tank das geht. Heute ist sicher jeder Siebente oder Achte über hundert Euro.

Ändert das das Tankverhalten?

Weber: Man spürt eine Zurückhaltung, eine Tendenz zu öfter und weniger. Vor allem zum Monatsende werden die Beträge kleiner. Etwa durch Homeoffice hat auch Covid Änderungen ausgelöst: Manche Kunden pendeln jetzt ein- statt viermal die Woche nach Wien. Die Teuerung tat dann das Ihre. Man überlegt, ob man eine Strecke fährt oder nicht. Fahrgemeinschaften bilden sich. Der gewerbliche Bereich brummt aber mehr als vor Covid, hier ist auch E-Mobilität schon stark spürbar… bei Privaten noch weniger.

Wie ist es generell um alternative Antriebsformen bestellt?

Weber: Wir werden permanent um unsere Einschätzung dazu gefragt. Dazu kann ich eines sagen: Vor 30, 35 Jahren war ein Lkw mit Diesel, war ein Traktor mit Diesel, dann waren die ersten Pkw-Mercedes mit Diesel, sonst ist niemand einen Diesel gefahren. Plötzlich brach der Dieselboom aus, egal ob es Sinn machte. Der Diesel war sexy, hatte wenig Verbrauch oder ein schönes Drehmoment, der Preis war okay, alle fuhren Diesel. Für die Zukunft denke ich, dass es E-Mobilität geben wird und Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe und Biogas – es wird verschiedenste Treibstoffe für verschiedenste Anforderungen geben, genauso wie man mit dem Fußball auch nicht Tennis oder Volleyball spielt. Es wird auf jeden Fall bunter werden.

Welche Rolle wird die Avia-Station dabei spielen?

Weber: Wir sehen uns quasi als Postkutschenstation wie unter Maria Theresia, die Pferd und Reiter versorgt. Das werden wir auch künftig sein, ob nun jemand mit Wasserstoff kommt und Autowaschen oder aufs WC gehen oder einen Kaffee trinken will oder sonstwas braucht. Als Marktführer muss man sein Angebot an den Bedarf anpassen.

Das Motel gehört da genauso dazu. Wie haben sich da durch Corona die Dinge entwickelt?

Weber: Davor kamen wochentags Berufsreisende im Einzelzimmer, übers Wochenende Urlauber im Doppelzimmer. Seit 2020 werden wochentags mehr Doppelzimmer gebucht. Covid hat die Nachfrage nach der ländlichen Gegend verstärkt, zum Leidwesen der Betriebe: Buchen sie für den Sommer nicht zeitgemäß, dann müssen ihre Mitarbeiter schon mal 30 Kilometer rausfahren, um ein Zimmer zu kriegen. Wir hatten nie Tiroler. Seit Corona schon, denen taugt es in der schönen, touristisch nicht überlaufenen Landschaft, sie kommen wieder.

Wie sehr hat das Virus Ihren Betrieb geprägt?

Weber: Ich bin dankbar für 25 Jahre ohne große Herausforderungen, wie sie meine Eltern und Großeltern in den Lebensläufen hatten. Blieb in einem guten Jahr Geld übrig, wurde es für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt. Fragte jemand, was diese schlechten Zeiten sind, sagte ich, ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich es, habe ich Corona in meinem Lebenslauf stehen. Wenn du eine gute Mannschaft mit Mitarbeitern hast, die zum Betrieb stehen, dann schaffst du große Herausforderungen.

Unsere Stärke ist, dass wir mit Waschanlage, Shop, Tankstelle, Motel und Gastronomie fünf Standbeine haben, die einander stützen. Damit fällt man schwerer um als auf einem Fuß. Mit Corona wurde in der Bevölkerung auch offensichtlich, dass es manche Berufe gibt, in denen weiter gearbeitet wird. Das wird nun durch personalbedingte Gastro-Schließungen verstärkt. Plötzlich heißt es „danke, dass ihr für uns am Sonntag da seid“.

Personalsorgen werden aber auch die Avia-Station fordern.

Weber: Ich kenne niemanden in irgendeiner Branche, der sagt, er stehe vor keiner personellen Herausforderung. Es gibt keine Blindbewerbungen mehr. Vor allem in der Gastro ist es wild. Ich hatte zuletzt zwei Schwangerschafts-Meldungen im Service in einer Woche. Karenzen gehören dazu, aber die Nachbesetzung wird schwierig. Ich habe schon 2016 gesagt, dass wir es als Unternehmer sind, die sich um Mitarbeiter bewerben, nicht umgekehrt. Du kannst die Tankstelle 1:1 nachbauen, aber die Mitarbeiter sind es mit ihrem Geist, Wissen und Herzen, die sie mit Leben füllen.

Menschen wollen zunehmend weniger statt mehr arbeiten.

Weber: Dass jemand nach dem Studium einen 30-Stunden-Job sucht, war vor wenigen Jahren undenkbar… Aber das ist der Zeitgeist, man kann keinem einen Vorwurf machen. Menschen werden in eine Generation geboren und erzogen. Wir reden über Work-Life-Balance, drei Urlaube im Jahr und 4-Tage-Woche, wollen weniger leisten und mehr haben – zugleich gibt es Inflation und Teuerung. Der Staat will für alles einspringen, verschuldet sich, die Schere geht immer weiter auseinander. Die Politik müsste sagen, „die Teuerung ist da, warum auch immer. Wer sich das Leben wie 2017, 18 oder 19 leisten will, wird statt 40 nun 44 Stunden arbeiten müssen, und wer das nicht will oder kann, der muss auf Dinge verzichten.“

Da ist Spannung in der Erde, die führt irgendwann zum Erdbeben, leider auch mit Leidtragen – etwa Menschen, die jetzt schon wirklich nichts mehr einsparen können. Nach einem Erdbeben beginnt das Zusammenrücken und Aufarbeiten.

Themenwechsel. Tankstelle & Klima, passt das zusammen?

Weber: Wir nehmen das Klimathema sehr ernst. Wir haben seit Jahren eine Pelletsheizung, beziehen warmes Brauchwasser nur durch Rückgewinnung aus Kühlanlagen, haben die biologische Wasseraufbereitung. 1995 wurde um hohe Kosten ein 100.000-Liter-Regenwasserbecken vergraben, davon profitieren wird heute. Wir haben 45-kWp-Anlagen für PV, beleuchten mit LED – ist im Staubsaugerbereich keine Bewegung, fährt das Licht automatisch runter.

Sie führen eine der letzten Tankstellen im Bezirk mit Bargeld-Zahlung und Service.

Weber: Der Anteil geht seit 1995 zurück, aber auf einer sehr flachen Kurve. Wir leben einfach in einem Land des Bargeldes (lacht). Für Ältere oder Behinderte ist auch der Service beim Tanken teils essenziell.

Abwärtsspirale

