Keine Woche vergeht derzeit ohne Neuigkeiten zur Debatte über den Bau zweier Unterführungen, die die Schremser Stadtpolitik im Vorjahr ins Budget für 2020 genommen hatte. Jetzt wurden Bezirkshauptmann Stefan Grusch Unterschriften-Listen mit den Namen von fast tausend Unterstützern übergeben, denen die nun geplante Ampel im Kreuzungsbereich von B2 und B30 bei Kotttinghörmanns nicht genug ist.

Berufung auf ergänzendes Gutachten

Die VP-Gemeinderäte Franz Brantner und Stefan Kolm als Initiatoren der Aktion „Pro Unterführung“, die unter anderem von Nationalrats-Abgeordneter Martina Diesner-Wais (ÖVP) und Listen-Gemeinderätin Viktoria Prinz unterstützt werden, strichen bei der Übergabe einmal mehr ihre Beweggründe für den Protest hervor. Eine Ampel sei nicht zielführend, die Zustimmung von SP-Stadtchef Karl Harrer bei der Verkehrsverhandlung „unverständlich“, so Brantner und Kolm. Sie drängen auf eine zügige Errichtung der Unterführung für Fußgänger und Radler: „Ein ergänzendes Gutachten der Verkehrsbehörde zeigt glasklar auf, dass diese die beste Lösung ist. Wir bräuchten sie als Gemeinde nur in Auftrag geben, die Pläne dazu wurden der Stadtgemeinde bereits am 22. Mai übermittelt. Seitdem herrscht Stillschweigen.“

Auch gegenüber der NÖN schwieg Bürgermeister Harrer wie berichtet unter Verweis auf Inhalte aus einer nicht-öffentlichen Sitzung bezüglich der geplanten weiteren Schritte.

„Fordern Bürgermeister auf, Schweigen zu beenden“

Gemeinderätin Prinz fordert den Bau der Unterführung bei Kottinghörmanns und wie von der Stadtführung mehrfach angekündigt bei Niederschrems. Sie engagiert sich parallel zur Unterschriften-Aktion für eine Petition auf openpetition.eu. Bei der Sicherheit dürfe nicht gespart werden, mahnt sie: „Wir fordern den Bürgermeister auf, sein Schweigen zu beenden und die Unterführung wie im Budget vorgesehen unverzüglich in Auftrag zu geben.“ Die Materialkosten auch für ein Entwässerungspumpwerk müssten aus dem Gemeindetopf beglichen werden. Diesner-Wais spricht von zugesagter, großzügiger Unterstützung seitens des Landes.

Bezirkshauptmann Grusch sicherte seine Bemühungen um die Aufschiebung des Ampel-Baustarts bis nach der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. Juli zu. Ein Stillschweigen über die Pläne ist da wohl ausgeschlossen.