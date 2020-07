Die Bauarbeiten dazu dürften bereits am 27. Juli dafür beginnen. Die ÖVP, die von Liste Prinz und der FPÖ unterstützt worden ist, blitzte mit ihrem Grundsatzbeschluss für die Errichtung der Unterführung bei der am 20. Juli abgehaltenen Gemeinderatssitzung ab. SPÖ und Ferdinand Kammerer von den Grünen stimmten dagegen, haben die Unterführung aber zu einem späteren Zeitpunkt am Plan.

Karin Pollak Klare Ansagen statt Ausflüchte

„Jetzt wird nach Vorgabe der Behörde die Ampel errichtet. Laut Straßenmeisterei wird mit den Bauarbeiten bereits nächste Woche begonnen“, betont SP-Bürgermeister Karl Harrer, der sich den im Vorjahr einstimmig beschlossenen Grundsatzbeschluss beruft. „Wir brauchen nicht noch einen Grundsatzbeschluss“, meinte er dazu.

Die ÖVP wird weiter an einer raschen Umsetzung der Unterführung festhalten. „Wir haben erfahren, dass ein Sachverständiger des Landes in einem zusätzlichen Gutachten eine Unterführung als die sicherste und beste Lösung bezeichnet habe.“ Auch das dafür notwendige Geld sei laut Süß schon budgetiert. „Wir bleiben dran, sind wir doch auch den 1000 Personen, die für eine Unterführung unterschrieben haben, verpflichtet“, meinte Süß.

Für SPÖ-Bürgermeister Harrer bleibt die Unterführung ebenfalls Thema: „Nur werden wir sie nicht so schnell umsetzen können, weil es derzeit keine Förderung dafür gibt.“ Er selbst habe um die Unterführung angesucht, seitens der Behörde wurde daraus aber eine Ampelregelung. „Wichtig ist, dass diese Kreuzung einmal schnell entschärft wird und sich der Verkehr, die Fußgänger und Radfahrer sicherer bewegen können. Alles andere ist jetzt ein Nebenschauplatz, man muss erst klären, wo genau eine Unterführung installiert werden kann und was diese kostet“, meint Harrer dazu.