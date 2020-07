Auf der B30 war der 37-Jährige gerade von Heidenreichstein kommend durch seine Heimatgemeinde in Richtung Langegg unterwegs, als ein Rumäne (28) in die B30 einbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei den Biker, der konnte nicht mehr ausweichen und krachte im Bereich der linken Vordertür in den Pkw. Motorrad und Lenker wurden über den Pkw geschleudert und landeten im Straßengraben.

Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert, der Pkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden. – Der Alkotest blieb bei beiden Lenkern negativ.