ÖVP-Diskussion: Wo drückt der Schuh in Langegg?

Der Einladung von Gemeinderat Zibusch nach Langegg folgten auch Nationalrätin Martina Diesner-Wais und Stadtrat David Süß. Bei der Diskussion sprachen sich die Funktionäre unter anderem für eine rasche Sanierung der desolaten B30-Ortsdurchfahrt aus. „Eine Beseitigung der Engstelle ist dringend geboten. Wir appellieren an Straßenbau-Landesrat Udo Landbauer, dass er sich diesem Thema rasch annimmt“, so der frühere FPÖ-Bezirksparteiobmann Wolfgang Zibusch: Es gehe schließlich auch um eine gefahrlose Benützung. „Der Gehsteig ist so schmal, dass man ihn mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen gar nicht befahren kann.“

Wolfgang Zibusch erhofft sich auch deutlich mehr Unterstützung in dieser Angelegenheit seitens der SPÖ-Stadtführung. Im März 2021 hatte die ÖVP bereits einen Vorstoß für die Entschärfung der Situation an der Kreuzung zur L66 gemacht, die NÖN hatte berichtet (Für die B30-Engstelle in Langegg wird es eng

und Engstelle: Häme aus SPÖ). Im Juli hatte Bürgermeister Peter Müller im Gemeinderat schließlich wie ebenfalls berichtet bedauert, dass seitens des Amtes der NÖ Landesregierung - die Straße ist im Eigentum des Landes, nicht der Stadtgemeinde - keine Notwendigkeit für eine Entschärfung gesehen werde. Die Passage sei verkehrstechnisch nicht auffällig. Auch die vorgeschlagene 30er Zone sei daher nach einer Prüfung in St. Pölten abgelehnt worden.

Was sonst noch diskutiert wurde

Die Funktionäre der ÖVP diskutierten auch über das Thema Hochwassermanagement. Der hohe Stand der Braunau bereitet der ansässigen Landwirten zunehmende Probleme, da aufgrund der Wehranlage flussabwärts in Eugenia immer wieder Flächen überschwemmt sind. Weiters spricht sich die ÖVP Langegg für eine Bauplatzoffensive in der Ortschaft aus: Zur Zeit sei kein einziger verfügbar.

Gemeinderat Zibusch zog abschließend Bilanz über die Projekte der vergangenen Monate. So ist das Projekt Hintausweg vor der Fertigstellung. Auch konnte der Kirchensteig teilweise befestigt werden. „Wir versuchen, die Anliegen der Ortsbevölkerung bestmöglich zu vertreten“, so Zibusch, der diese Themen parteiübergreifend bearbeiten möchte.

