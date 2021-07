Schwerer Unfall an Landesgrenze .

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 12. Juli zwischen Sandl und Karlstift an der B38. Unter den ersten Helfern waren NÖN-Mitarbeiter Karl Tröstl und seine Gattin, einst Rettungssanitäterin, die am Heimweg von einem Ausflug im Salzkammergut waren.