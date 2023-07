Unfall am „Waller“: Fahrzeug landete abseits der Straße

Gegen 19.40 Uhr wurden die Floriani aus Altweitra, Eichberg, Unserfrau und Weitra zu einem Verkehrsunfall an der B41 alarmiert. Ein Fahrzeug war laut Feuerwehr in Richtung Gmünd unterwegs und kam am Berg von der Fahrbahn ab. Das Auto landete abseits, musste von den Feuerwehren geborgen und abtransportiert werden.

Die am Unfall beteiligte Person wurde demnach vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Polizei war vor Ort.