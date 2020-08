B41: E-Biker pflügten durch frisch betonierten Kreisel .

Die wegen einer Generalsanierung gesperrte Ortsdurchfahrt in Weitra erhitzt nicht mehr nur wegen herausfordernden Umleitungen die Gemüter: Am Nachmittag des 21. August ackerten sich zwei Radler-Pärchen gemeinsam durch den frisch betonierten Kreisverkehr. Sie hinterließen bleibende Eindrücke – die womöglich eine weitere Verzögerung der Bauarbeiten an der hoch frequentierten Bundesstraße B41 nach sich ziehen.