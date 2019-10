B41: Erster Unfall im neuen Ausbaustück .

Die NÖN hatte es verschrien: Während der Arbeiten zum vierspurigen Ausbau der B41 zwischen Gmünd und Schrems geschah auf diesem so unfallträchtigen Straßenstück tatsächlich kein Unglück. Ausgerechnet am Ende der Ausbaustrecke war es in der Nacht auf 31. Oktober, unmittelbar vor Abschluss der letzten Arbeiten, aber doch wieder so weit...