„Es freut mich sehr, dass es so kurzfristig geklappt hat“, betonte Pilz vor dem Start der Führung. Seit dem letzten sehr hohen Besuch seien schon einige Jahre vergangen. Sehr viel Zeit, in denen der Betrieb sich stark weiterentwickelt hat. Als eines der modernsten Backwerke Europas erzeugt man tiefgekühlte Backwaren mit einem starken Sinn für Nachhaltigkeit. 80 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen mittlerweile und will traditionelles Handwerk mit moderner Technologie verbinden. Eben jene Mitarbeiter zeigten bei der Führung mit der Landeshauptfrau den Prozess hinter den Backwaren, die wir täglich aus dem Regal holen.

Mikl-Leitner war beeindruckt. Sie gratulierte im Anschluss für die „großartige Arbeit“: „Ich bin stolz, dass wir hier in Schrems eines der besten Backunternehmen haben. Die Backwelt Pilz ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch ein Unternehmen, das Regionalität vermittelt, indem es regionales Mehl und Getreide verwendet.“